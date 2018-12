Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai mari capturi de materiale pirotehnice din ultima perioada a fost realizata, la finele saptamanii trecute, in municipiul Iasi. Proprietara lorr, o domnisoara s-a ales cu dosar, penal.

- O prelevare de organe a avut loc luni noaptea, la Spitalul Judetean de Urgenta din Bacau, iar donator a fost o femeie in varsta de 41 de ani care se afla in moarte clinica in urma unui anevrism. Acesteia i-au fost prelevate mai multe organe, printre care ficatul si corneele, care a fost aduse la Spitalul…

- Google a lansat un serviciu de taxi fara șofer, intr-un oraș din SUA. Mai exact, o companie a gigantului american, Waymo, a lansat un serviciu comercial de taxi fara sofer. Pentru inceput, mașinile autonome vor transporta pasageri intr-o zona de aproximativ 160 km in patru suburbii ale orasului Phoenix…

- La 16 ani viata lui Mihai Turda a luat o intorsatura neasteptata. Desi fotbalul era pana atunci viata lui, tanarul a ales o meserie cu totul diferita. A renuntat la minge cu dezamagire in suflet pentru … muzica populara si se pare ca alegerea a fost una de succes. Tanarul in varsta de 23 de ani acum,…

- In judetul Iasi sunt trei locuri destinate femeilor abuzate si copiilor acestora - Centrul social pentru ocrotirea femeilor victime ale violentei domestice, din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC), Centrul de Servicii Integrate pentru Victimele Violentei, care…

- Unul dintre cei mai cunoscuti profesori din Iasi a murit azi noapte dupa ce i s a facut rau la volan. Barbatul in varsta de 59 de ani se afla la volanul masinii sale cand a simtit ca i se face rau, potrivit jurnalistilor de la bzi.ro. A coborat din masina si a cerut ajutor, insa la scurt timp a intrat…

- A decolat pentru prima data de la Iasi in urma cu o jumatate de secol. A adunat de atunci mii de ore de zbor si sute de elevi au deprins tainele pilotajului de la el. Suceveanul Sorin Trelea are 68 de ani si spune ca doar medicii il pot opri sa zboare.

- Chirurg de etnie roma: „Rautatile si batjocora colegilor mi-au dat puterea de a lupta cu destinul” Chiar daca etnia ei i-a pus piedici de-a lungul vieții, Alina Calin Frij se poate lauda ca a reușit sa demonstreze ca daca iți dorești cu adevarat, poți ajunge in varf. De etnie roma, tanara a reușit sa…