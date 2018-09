Stiri pe aceeasi tema

- Sublocotenentul in rezerva Florea Costachi, din orașul Dolhasca, veteran de razboi, a fost decorat de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, la implinirea varstei de 102 ani cu ordinul Ordinul Virtutea Aeronautica. Evenimentul a avut loc joi, 20 septembrie, la Dolhasca, in prezența prefectului Mirela…

- "Am intrat in cler cu multa dragoste si pentru aceasta in toata activitatea mea pun mult suflet", marturisea intr un memoriu preotul Gheorghe Frangu, parohul care a slujit 28 de ani la Biserica Greaca din Constanta. Parintele Gheorghe Frangu s a nascut pe 19 noiembrie 1922, in comuna Ograda, judetul…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul de decorare a Autoritatii Aeronautice Civile Romane, a anuntat Administratia Prezidentiala. Cu ocazia aniversarii a 25 de ani de la infiintare, in semn de "apreciere a profesionalismului cu care a asigurat securitatea aeronautica civila,…

- Ploaia torentiala din aceasta seara a produs inundatii pe strazile si in mai multe gospodarii din municipiul Campulung Moldovenesc din judetul Suceava. Localnicii sustin ca nu au mai existat in istorie astfel de inundatii.

- Pilotul care a supraviețuit accidentului aviatic de la Fratauți, Suceava, este unul din cei mai experimentați piloți din Romania, iar dupa viața lui s-ar putea face un film. Sorin Mihail Bochiș s-a indragostit de mic de avioane, zbura cu tatal sau in cabina iar apoi a ajuns sa zboare pe avioane supersonice…

- Liderul organizatiei judetene a PMP Suceava, Marian Andronache, a dezavuat "alianta" PNL-PSD de la Mitocu Dragomirnei, dupa ce a aflat ca presedintii celor doua organizatii locale au semnat un protocol de colaborare pentru a-l schimba din functie pe viceprimarul PMP al comunei, Radu Reziuc. Vezi…

- 18 camine pentru persoane varstnice au fost verificate, in perioada 20 iunie – 13 iulie, de doua comisii mixte la ordinul prefectului judetului Suceava, Mirela Adomnicai. Raportul comisiilor mixte numite prin ordin de prefect pentru a verifica legalitatea functionarii caminelor de batrani din ...

- A salvat de la moarte un copil, dar nu se considera un erou! Si-a facut datoria. Asta spune tanarul pompier din Dolj care a reusit sa scoata un baietel de doi ani din fantana in care cazuse. Pompierul spune ca doar destinul l-a facut sa devina salvator. Visul lui era sa devina mecanic de locomotiva.