Stiri pe aceeasi tema

- Clipul de promovare a Romaniei a fost subtitrat in limba engleza de internauti, care au facut astfel serviciul ce trebuia sa existe de la bun inceput. Numai ca acestia au comentat in stil propriu banalitatile din videoclip.

- Ministerul Turismului a prezentat, duminica seara, noul videoclip de promovare a zonelor turistice din Romania. Insa, in mai putin de trei zile, clipul a disparut de pe platoforma Youtube, pentru ca incalca drepturile de autor.O solicitare de blocare a clipului a fost formulata de ProTV SRL.…

- Video- Romania 2019. Turismul in Romania. Ministerul Turismului a publicat noul clip de promovare a Romaniei, in care evidențiaza multe obiective turistice din Romania. ”"Romania, o destinatie pentru 365 de zile de vacanta pe an"” este sloganul clipului in care apare Ilie Nastase.

- Ministerul Turismului a lansat noul clip de promovare a Romaniei ca destinatie ideala pentru 365 de zile de vacanta pe an! Filmul cuprinde imagini reprezentative pentru toate formele de turism din tara noastra. Clipul pune accent pe senzatiile si experientele traite de turistii care accepta invitatia…

- Ministerul Turismului a lansat noul clip de promovare a Romaniei, „ca destinatie ideala pentru 365 de zile de vacanta pe an”. Filmul cuprinde imagini reprezentative pentru toate formele de turism din tara noastra.

- Cine se va incumeta sa se plimbe astfel incaltat risca o amenda de la 50 la 2.500 de euro. Motivul este simplu: prea multi turisti confunda traseele pe dealuri cu plimbarea pe plaja, se ranesc si trebuie preluati cu elicopterul. Masura va intra in vigoare dupa o campanie de informare.

- Cu 55 de milioane de lei, fonduri europene, au aparut in toata Romania 110 centre de informare și promovare turistica. Majoritatea proiectelor s-au dovedit utile, dar sunt și cazuri in care banii s-au cheltuit degeaba. Centrul turistic din Baneasa, o comuna din județul Constanța, a costat peste 600.000…

- Banatul are multe de oferit, de la ținuturi de poveste la mancare tradiționala, rachie de Pietroasa, povești la gura sobei și multe lucruri care pot atrage turiștii in aceasta parte de țara. Timișul se duce la București, la Targul de Turism de primavara, pentru a-și prezenta atracțiile și pentru a chema…