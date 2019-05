Lecţia de drept. Intabularea construcţiilor nefinalizate Pentru imobilele edificate, titlul de proprietate asupra acestora este reprezentat, ca regula generala, de autorizatia de construire si de procesul-verbal de receptie, care se emite la terminarea lucrarilor. Sunt reglementate insa si norme derogatorii cu referire la imobilele edificate inainte de 1 august 2001, fara autorizatie de construire, intabularea dreptului de proprietate asupra acestora facandu-se […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

