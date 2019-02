Stiri pe aceeasi tema

- Joi seara, la Ateneul Roman are loc ceremonia de deschidere a Președinției Consiliului UE preluata de Romania pe 1 ianuarie 2019. Unele aspecte ale organizarii lasa insa de dorit. Invitatii straini nu beneficiaza de traducerea in timp real, in casti, a discursurilor in limba romana.Primul…

- Gelu Diaconu, fost presedinte ANAF din perioada Guvernului Ponta, lanseaza un apel pentru introducerea unei noi materii in programa școlara."Asadar, printre prioritatile oricarui partid din Opozitie, care are pretentia ca detine atat competenta cat si viziunea pentru a scoate Romania din mocirla…

- Ambasadorul Danemarcei, Søren Jensen, a declarat, intr-un interviu pentru Hotnews, ca, in tara sa, orice indiciu minuscul de abuz in serviciu inseamna ca ti s-a terminat cariera politica. El a afirmat ca Bruxelles-ul nu poate niciodata sa fie inamicul romanilor, dar ca Uniunea Europeana este un club…

- Cititoarele revistei Unica s-au reunit, marți seara, la Galeriile Galateca, la o noua ediție a Atelierelor de Idei Unica, unde șase speakeri au povestit despre ce inseamna un cadou perfect și de cum sa ne organizam din punct de vedere financiar pentru a putea pregati cele mai frumoase cadouri de Craciun.…

- Deputatul USR Iulian Bulai, membru in Comisia de Cultura a Camerei Deputatilor, a facut publice sumele pe care Televiziunea Romana le-ar fi platit in ultimele zece luni invitatilor talk show-ului „Romania 9“, printre care Ion Cristoiu, Marius Pieleanu si Radu Soviani. Totodata, Bulai o critica pe sefa…

- F. T. Coșuri de fum necurațate… Instalații electrice improvizate… Prize sau tablouri electrice uzate… Acestea sunt doar cateva dintre cauzele celor 723 de incendii care, de la inceputul anului și pana in prezent, au facut zeci de victime in Prahova. 11 persoane au murit, iar alte 31 au suferit arsuri…