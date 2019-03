Stiri pe aceeasi tema

- Suporterii echipei SR Municipal Brașov vor putea sa achiziționeze abonamente pentru meciurile de pe teren propriu ale echipei lor, din returul Ligii a 3-a, la prețurile de 100 lei la Tribuna 1 și Tribuna 2, respectiv 300 de lei la Tribuna Oficiala (fotolii). Inedit este modelul de abonament pus in vanzare:…

- Fostul international olandez Jaap Stam va prelua functia de antrenor al echipei de fotbal Feyenoord la finalul acestui sezon, a anuntat oficial gruparea din Rotterdam. El a semnat un acord pe doi ani cu Feyenoord, unde il va inlocui pe Giovanni van Bronckhorst, al carui contract expira…

- Bucuria victoriei nu se compara cu nimic, indiferent cât suferit pâna ai ajuns acolo. Monica Niculescu și Irina Begu au adus punctul fericirei, iar România a trecut de Cehia (3-2), chiar la ea acasa. Finalul de meci a fost unul dramatic, cu multa tensiune, iar reacția de la punctul…

- Astazi a avut loc, la sediul Federatiei Romane de Fotbal, tragerea la sorti a partidelor contand pentru sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Sortii au decis ca formatia pregatita de Gheorghe Hagi sa lupte pentru un loc in semifinalele competitiei contra formatiei FC Hermannstadt.Partida va avea…

- Portarul echipei Arsenal Londra, Petr Cech, in varsta de 36 de ani, si-a anuntat retragerea din activitate la finalul acestui sezon, relateaza News.ro.Portarul cu 124 de selectii in nationala Cehiei lasa in urma o cariera de 20 de ani, din care 15 ani in Premier League. El a castigat…

- FC Dinamo Bucuresti si Royal Antwerp FC au ajuns la acord pentru transferul definitiv al mijlocasului belgian Reda Jaadi la clubul din Stefan cel Mare, potrivit news.ro.Citește și: AVERTISMENT din partea SUA in ziua in care Romania a preluat presedintia Consiliului UE: Continuam sa cerem respingerea…

- Petitia online initiata pe site-ul de specialitate www.petitieonline.com cu scopul de a strange semnaturi online pentru sustinerea echipei Pandurii Targu Jiu s-a bucurat de un real succes inca din prima zi de la lansarea acesteia. Adresata in mod special targujienilor ...