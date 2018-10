Stiri pe aceeasi tema

- Un automobil decapotabil care i-a apartinut actritei Marilyn Monroe, evaluat de specialisti la 500.000 de dolari, va fi scos la licitatie pe 17 noiembrie, la casa Julien's Auctions din Los Angeles, SUA, potrivit Reuters.

- O cobra pe masuta de cafea, o testoasa de 50 de kilograme in gradina si un aligator de doi metri in pat. Asa arata casa unui francez pasionat de reptile, care isi imparte spatiul locativ cu 400 de vietuitoare, relateaza Reuters joi. Philippe Gillet, in varsta de 67 de ani, a strans de-a…

- Ben Affleck s-a intors la dezalcoolizare și s-a internat intr-o clinica din Los Angeles pe o perioada nedeterminata. Actorul a luat aceasta decizie in urma unei discuții cu fosta sa soție, Jennifer Garner, scrie TMZ . Potrivit surselor publicației americane, Jennifer, care nu a mai suportat sa-l vada…

- Alte zeci de mii de persoane au fost forțate vineri sa iși paraseasca locuințele din statul american California, din cauza incendiilor de vegetație care s-au extins in orașul Mendocino, au transmis reprezentanții Departamentului de Pompieri din California, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Incendiul…

- Locuinta din Belfast a lui Gerry Adams a fost atacata cu un dispozitiv exploziv, noaptea trecuta, a anuntat fostul lider Sinn Fein, precizand ca banuieste ca atacul a fost planuit de militanti nationalisti irlandezi care se opun acordului de pace din Irlanda de Nord, relateaza Reuters (news.ro).Un…

- Compania Warner Bros. vrea sa construiasca un teleferic pana la celebrul semn "Hollywood" din Los Angeles, una dintre principalele atracții turistice din capitala cinematografiei americane, potrivit Reuters (mediafax).Costul proiectului, care va include un centru turistic construit in imediata…