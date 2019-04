Lebedele albe au revenit în Parcul Central De asemenea, perechea de lebede negre vor reveni în Cluj-Napoca, dar abia anul viitor, însoțite de pui, motiv pentru care în acest an sunt îngrijite în condiții speciale. Lebedele au fost donate Municipiului Cluj-Napoca, în baza unei colaborari între Primaria Cluj-Napoca prin Direcția Ecologie Urbana și Gradina Zoologica Târgu-Mureș. Pe timpul sezonului rece, lebedele se afla în grija RADP Cluj-Napoca, unde dispun de medic veterinar, care le ține sub supraveghere și le hranește corespunzator: cu amestec de grâu, porumb… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

