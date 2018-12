Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera de la Punctul de Trecere a Frontierei Bors spun ca sambata la ora 15:19, la Punctul de Trecere a Frontierei Bors, s-a prezentat pentru a intra in tara un tanar cu dubla cetatenie romana si maghiara, L.P., in varsta de 22 de ani, cu domiciliul in județul Harghita, la volanul…

- Politistii cerceteaza imprejurarile producerii unui accident rutier grav, pe strada Corneliu Coposu din Cluj-Napoca. Marți, 20 noiembrie, in jurul orei 11, pe strada Corneliu Coposu din Cluj-Napoca, a avut loc un accident de circulatie grav, in urma caruia doua persoane au fost grav ranite. Un barbat…

- Mai exact, la data de 14 noiembrie, un barbat de 68 de ani, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Clujului a intrat in coliziune cu alt autoturism condus de un barbat de 35 de ani, din Sanmartin. „Miercuri, la ora 12.15, pe strada Clujului din municipiul Oradea, un barbat de 68 de ani,…

- In perioada 3-11 noiembrie, politistii maramureseni au organizat 10 actiuni punctuale pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. De asemenea, pe parcursul saptamanii trecute s-a intervenit la peste 170 evenimente de natura judiciara sau privind siguranta publica…

- Un sofer fara permis a fost depistat in trafic de politistii din Medgidia. La controlul efectuat asupra autoturismului condus de barbat, oamenii legii au gasit mai multe tigari de contrabanda. Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 11:30, politistii din cadrul Politiei municipiului Medgidia au…

- Un șofer beat și fara permis s-a ales cu dosare penal dupa ce a incerct sa fuga de polițiștii care au vrut sa-l opreasca. In cursul zilei de sambata, in jurul orei 13:10, polițiștii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti, care acționau pe raza comunei Fratauții Noi, pe DJ 178 C Fratauții Noi,…

- Joi, in jurul orelor 10.45, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta, care se ocupau cu siguranta si fluenta rutiera in zona Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sfantul Apostol Andrei Constanta, au sesizat faptul ca un barbat din municipiul Constanta, in varsta de 26…

- La data de 26 septembrie, in jurul orei 20.20, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Dej au depistat pe raza localitatii Cuzdrioara, judetul Cluj, un barbat de 44 de ani, din comuna Cuzdrioara, care conducea un autoturism desi avea dreptul de a conduce suspendat. Intrucat barbatul emana halena alcoolica,…