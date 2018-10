Stiri pe aceeasi tema

- Platforma Demnitate si Adevar, condusa de Andrei Nastase, cere demisia lui Iurie Leanca din functia de vicepremier pentru Integrare Europeana si solicita Procuraturii Anticoruptie deschiderea unui dosar penal pentru „corupere pasiva savarsita de o persoana cu functie de demnitate publica in proportii…

- Analistul politic Corneliu Ciurea considera ca, daca toti politicienii care au luat bani de la primarul de Orhei, Ilan Sor, vor fi pusi la inchisoare, atunci Republica Moldova va ramane fara clasa politica, inclusiv si fara opozitie. Declaratia a fost facuta in contextul unor afirmatii ca ex-premierul…

- Fiul mai mic al lui Iurie Leanca ar fi invațat in Marea Britanie pe banii lui Ilan Șor. Acesta din urma a platit peste 25 de mii de lire sterline pentru studiile lui Liviu Tristan Leanca. Doua transferuri au fost facute prin intermediul unei firme din schema „furtului miliardului” catre o instituție…

- Fiul mai mic al lui Iurie Leanca ar fi invațat in Marea Britanie pe banii lui Ilan Șor. Acesta din urma a platit peste 25 de mii de lire sterline pentru studiile lui Liviu Tristan Leanca. Doua transferuri au fost facute prin intermediul unei firme din schema „furtului miliardului” catre o instituție…

- Sute de cetateni bulgari care traiesc in afara tarii au calatorit la Sofia si s-au strans duminica in fata parlamentului bulgar pentru a cere demisia guvernului si schimbari in sistemul politic.

- Intrebat de ce a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj in care America, Germania, Olanda si Austria sunt infatisate ca niste gandaci care invadeaza Romania, senatorul PSD Liviu Pop a raspuns: Iohannis e de vina. Sa demisioneze!

- Oamenii din mediul de afaceri romanesc au venit cu propunerea ca salariul sa fie calculat in funcție de plata cu ora, precum in Germania sau Marea Britanie și susțin posibilitatea adoptarii unui venit minim orar și nu lunar, așa cum este in prezent in țara noastra. Potrivit acestora, aceasta modificare…

- Oamenii din mediul de afaceri romanesc au venit cu propunerea ca salariul sa fie calculat in funcție de plata cu ora, precum in Germania sau Marea Britanie și susțin posibilitatea adoptarii unui venit minim orar și nu lunar, așa cum este in prezent in țara noastra. Potrivit acestora, aceasta modificare…