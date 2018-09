Stiri pe aceeasi tema

- Retetele originale prevad, desigur, efectuarea unui aluat de taitei, taierea lui in patrate cu latura de vreo 10-12 cm, care patrate vor fi fierte pe jumatate, tartinate cu umplutura si rulate. in comert se gasesc insa canelonni sub forma de tuburi care va permit sa sariti peste etapa aluatului manufacturat,…

- Ouale umplute cu crema de somon afumat intotdeauna dispar intr-o clipa cand sunt puse pe masa. Acest aperitiv clasic este potrivit atat pentru o cina cu familia, cat si pentru o petrecere cu prietenii. Este foarte simplu de facut si nu necesita mult timp.

- Mod de preparare Orez cu pui si legume Se pune la fiert pieptul de pui impreuna cu legumele, luandu-se din cand in cand spuma care se formeaza. Cand s-au fiert aproape de tot se scot din zeama. Se toaca pieptul cubulete. Legumele se paseaza cu furculita. In zeama ramasa se pune orezul si delicatul…

- CONSTATARE…Fructele de mare nu au prins la vasluieni, micii de la Vascar au fost campioni la vanzari Zilele Culturale ale Vasluiului au ajuns la final. Urmeaza ultima zi in care muzica folclorica va rasuna de pe scena amplasata in fata statuii lui Stefan cel Mare. Reteta spectacolelor a fost una de…

- Semnele de intrebare pe care vi le puneti atunci cand cititi ce adaosuri contin anumite pungi cu vegeta din comert le puteti elimina daca alegeti sa va faceti singuri, acasa, acest produs. Este simplu si foarte sanatos.

- Gospodinele pregatesc in aceasta perioada borcanele cu dulceata care vor umple camarile la toamna. Va propunem aici o reteta a Sandei Marin, celebra autoare de carti de bucate, cu care sigur nu veti da gres.

- Avem nevoie de urmatoarele ingrediente… Lista de ingrediente: 4 oua (sa fie reci din frigider) 8 linguri zahar 8 linguri faina 8 linguri ulei o lingurița praf de copt amestecat in faina, 1 lingura zeama de lamaie jumatate de lingurița (sau un varf de cuțit) de sare 2-3 linguri de cacao mirodenii (coaja…

- Odinioara, inainte de a se apuca de seceriș, gospodarii curațau toate acareturile din curte, inclusiv podurile, pentru ca acolo se aflau nu numai uneltele agricole necesare, cat mai ales pentru ca in hambare va...