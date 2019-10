LEACUL SFÂNT al părintelui Arsenie Boca. Cum să te vindeci de ORICE BOALĂ prin RUGĂCIUNE Arsenie Boca a lasat credincioșilor romani foarte multe rugaciuni, pilde, dar și leacuri pentru a vindeca anumite boli. Unul dintre acestea se refera la cei care sufera de pietre. "O femeie avea pietre la fiere si a mers la parintele Arsenie. Era programata pentru operatie inca parintele i-a spus " ma, nu te du la nici o operatie; tu fa ce-ti spun eu. Cand te duci acasa sa te duci sa iti cumperi si sa iti face ceai de limba cerbului cu coaja de portocala, dar neindulcit. Bea asa timp de cateva luni, 2-3 luni, bea asa in loc de apa si apoi du-te la control", este relatat intr-una dintre… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

