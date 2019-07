Stiri pe aceeasi tema

- Compania de biotehnologie Amgen investigheaza o noua terapie pentru tratarea a cinci tipuri de cancer cu 20 de molecule in dezvoltare, au informat responsabili ai companiei, intr-o vizita la centrul de cercetare din Munchen, relateaza EFE. Cele cinci tipuri de cancer asupra carora se desfasoara investigatia…

- Potrivit sursei citate, activitatea a fost organizata cu sprijinul parohiilor din cadrul protopopiatului Covurlui, judetul Galati si a constat in oferirea de produse igienico-sanitare, mobilier, articole vestimentare si articole sportive necesare petrecerii timpului liber pentru cei peste 60 de copii…

- Arhiepiscopia Dunarii de Jos, impreuna cu Mitropolia Ortodoxa Romana a Europei Centrale si de Nord si Biserica Evanghelica Lutherana din Germania, a obtinut o finantare europeana in valoare peste trei milioane de euro pentru realizarea obiectivului.

- Primul Centru de Excelenta in Stroke din Romania a fost inaugurat in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures, in parteneriat cu liderul mondial in tehnologie medicala, si va deservi aproximativ 3 milioane de locuitori din 8 judete printre care și pacienții din județul Alba, potrivit…

- FOTO – Arhiva Directorul medical al Institutului Oncologic din Cluj-Napoca (IOCN), Patriciu Achimas-Cadariu, a declarat intr-o conferinta pe tema cancerului ovarian ca institutia pe care o reprezinta este una de top in tratarea afectiunii respective, precum si a altor boli oncologice, conform Agerpres.…

- Noul studiu, prezentat la congresul anual organizat de Societatea Europeana de Radioterapie si Oncologie (ESTRO), a descoperit ca noua tehnica medicala este sigura si eficienta pentru tratarea acelor pacientilor care au fost diagnosticati cu o forma cu risc redus a acestei boli. Metoda a avut succes…