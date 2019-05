Stiri pe aceeasi tema

- Liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, face apel la greva generala și continuarea manifestațiilor pentru indepartarea de la putere a actualului președinte. De partea cealalta a baricadei, Nicolas Maduro promite ca ii va pedepsi pe inițiatorii revoltei, pe care ii numește "tradatori". Tensiunile…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca președintele Trump este gata, daca este necesar, sa implice armata americana în Venezuela, unde marți au avut loc ciocniri violente dupa ce un grup de soldați s-a ridicat împotriva președintelui Nicolas Maduro.”O…

- Data de 1 Mai a devenit cunoscuta în lumea întreaga dupa incidente violente produse în SUA în 1886, când muncitorii au cerut reducerea timpului de lucru, și s-a transformat în Ziua Internaționala a Muncii, care este sarbatorita în prezent în numeroase…

- „Estimam ca in aproximativ 15 zile vom fi gata sa oferim ajutor", a declarat Francesco Rocca, presedintele Federatiei Internationale a Societatilor de Cruce Rosie si Semiluna Rosie in cadrul unei conferinte de presa la Caracas. El a mai adaugat ca organizatia va incepe distribuirea ajutoarelor umanitare…

- Presedintele american Donald Trump, care a primit-o miercuri in Biroul Oval pe Fabiana Rosales, sotia liderului opozitiei venezuelene Juan Guaido, ”Prima Doamna a Venezulei” potrivit Casei Albe, a cerut retragerea trupelor ruse trimise in weekend in aceasta tara, fara sa excluda vreo optiune in a…

- Nicolas Maduro acuza Washingtonul ca incearca sa monteze o criza pentru a provoca un razboi in America de Sud. Președintele venezuelean a facut declarațiile in cadrul unui interviu difuzat de canalul american ABC. In acest interviu, el a mai afirmat ca administratia Trump este un "guvern extremist…

- Un locotenent-colonel venezuelean a dat un interviu anonim postului de radio spaniol Cadena SER. El subliniaza gradul de nemulțumire al fortelor armate cu privire la președintele Maduro, noteaza Courrier International, citat de Rador."Eu cred ca armata va sfârsi prin a le întoarce…