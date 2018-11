Stiri pe aceeasi tema

- Partidul presedintelui francez Emmanuel Macron, La Republique en Marche (LREM), si liberalii europeni si-au anuntat sambata intentia de a face front comun la alegerile europene din mai 2019, anunt venit la incheierea congresului Aliantei Liberalilor si Democratilor pentru Europa (ALDE), desfasurat…

- Șeful departamentului de comunicare al ALDE european, Didrik de Schaetzen, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca situația excluderii ALDE Romania din grupul european va fi discutata in Consiliul ALDE Europa din luna noiembrie de la Madrid, cererea fiind formulata de un politician austriac in august.Clarificarile…

- Ministerul Turismului a organizat o ampla campanie de promovare a Romaniei in contextul preluarii presedintiei Consiliului Uniunii Europene, prilej cu care 20 de jurnalisti straini si romani participa la doua vizite de informare, ce au loc intre 18 si 21 octombrie, in Iasi si Timisoara.Acest infotrip…

- Steve Bannon, fost consilier al lui Donald Trump, a mers din nou sambata in Italia, teren fertil pentru ideile lui ultra-conservatoare, pe care dorește sa le faca sa caștige la viitoarele alegeri europene ajutand partidele naționaliste de pe vechiul continent, potrivit Le Vif, citat de Rador.

- Autor: Florentin SCALETCHI Nu am avut timp nici sa respiram, nici sa vedem si nici sa simtim prosperitatea de zi cu zi, in urma reformelor si a promisiunilor facute de ultimii castigatori ai scrutinului electoral de la finele anului 2017, si anume PSD-ul, incuscrit cu piticul ALDE pentru o majoritate…

- "Cand problemele noastre vor fi rezolvate, ne vom ocupa de problemele europene, deocamdata insa sa ne lase in pace și sa ne dea voie sa indreptam Polonia" – a spus președintele Andrzej Duda. Acesta a subliniat ca polonezii "au dreptul sa se conduca singuri și sa decida singuri cum sa fie Polonia, și…

- Președintele partidului polonez Lege și Justiție (PiS), Jaroslaw Kaczynski, a anunțat in coloanele ziarului "Super Express" ca "se vor gasi mijloace financiare pentru a imbunatați soarta pensionarilor". In opinia sa, guvernul și conducerea partidului lucreaza deja la programul de ajutor suplimentar…

- Cateva partide politice de opoziție s-au lansat, astazi, in campania electorala. In Piața Marii Adunari Naționale, Partidul ȘOR a adunat cateva mii de persoane, care s-au prins in dans și au incins hore.