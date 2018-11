Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a prevenit Statele Unite ca ar lua in considerare "serios" sa revina la strategia politica de dezvoltare a arsenalului sau nuclear daca sanctiunile economice impuse tarii sale nu sunt ridicate, potrivit AFP preluat de news.ro si agerpres.Vezi și: Profeție a jurnalistului Rares…

- Mult timp, Phenianul a dus o politica numita de "byungjin" sau "de dezvoltare simultana" a capacitatilor sale nucleare si a economiei. In aprilie, liderul nord-coreean Kim Jong Un a anuntat ca a incheiat cursa inarmarii nucleare si ca Nordul se concentreaza mai departe pe "constructia economica socialista".…

- Comisia Europeana a avertizat vineri Italia ca deficitul bugetar prevazut constituie o "abatere semnificativa" de la traseul economic convenit cu statele membre ale Uniunii Europene, informeaza DPA, citata de Agerpres.

- La un an dupa intrarea sa rasunatoare in camera deputaților, partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a bulversat viața politica pana atunci rafinata a țarii, transformand dezbaterile parlamentare in confruntari, potrivit Le Vif , citat de Rador.

- Coreea de Nord isi va inchide sit-ul de teste balistice Tongchang-ri, a anuntat miercuri presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, dupa un summit la Phenian cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, transmite agentiile internationale de presa. "Nordul a acceptat sa inchida definitiv sit-ul de…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a sosit marti la Phenian, la al treilea summit cu Kim Jong Un, cu speranta de a relansa negocieri aflate intr-un punct mort intre Nord si Washington cu privire la ”denuclearizare”, relateaza AFP. Liderul nord-coreean l-a primit pe invitatul sau pe pista aeroportului…

- Seulul si Phenianul au decis sa-si inchida posturi de paza situate de-a lungul frontierei comune -o masura menita sa consolideze increderea reciproca, a anuntat marti ministrul sud-coreean al Apararii, pe fondul unei destinderi remarcabile in peninsula, relateaza AFP. Zona Demilitarizata (DMZ) care…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat luni ca "cel mai probabil" se va intalni din nou cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, si si-a aparat in acelasi timp eforturile depuse pentru a convinge Phenianul sa renunte la armele sale nucleare. Intr-un interviu acordat Reuters, Trump, care a avut…