Le Vif: Arabia Saudită și Iranul - decenii de relaţii conflictuale Cele doua mari puteri rivale, araba și persana, din Orientul Mijlociu, regatul saudit și Republica Islamica Iran, se lupta timp de zeci de ani pentru conducerea regionala, scrie Le Vif preluat de Rador.

Ele se erijeaza fiecare în rolul de aparator al unuia dintre cele doua mari curente ale Islamului, Sunnismul, în cazul Arabiei Saudite, si Siismul, în cazul Iranului.



Revoluția iraniana, razboiul dintre Iran și Irak

În aprilie 1979, a fost înființata Republica Islamica Iran. Ghidul sau, ayatollahul Khomeini, este acuzat de țarile sunnite din Golf ca doreste… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Responsabilii irakieni, care sunt ingrijorati de posibilitatea ca tensiunile dintre Washington si Teheran sa degenereze pe teritoriul lor, au atentionat impotriva "pericolului razboiului", cu ocazia unei vizite a ministrului afacerilor externe iranian Mohammad Javad Zarif, informeaza duminica AFP…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a declarat marți ca prefera diplomația, insa situația prezenta nu este pregatita pentru discuții, a relatat agenția IRNA, citata de site-ul agenției Reuters potrivit mediafax. "Situația de azi nu este potrivita pentru discuții, doar pentru rezistența", a…

- Guvernul irakian a criticat duminica evacuarea "temporara" a personalului companiei americane ExxonMobil ce opereaza situl petrolier West Qorna din sudul Irakului, calificand-o drept "o decizie politica", informeaza AFP. "Retragerea temporara a angajatilor, in pofida numarului redus al…

- Ilustrand aceasta reluarea a relatiilor dupa decenii de ruptura diplomatica, o importanta delegatie de oameni de afaceri si oficiali a efectuat miercuri si joi o vizita la Bagdad.Premierul irakian Adel Abdel Mahdi - care urmeaza sa efectueze o vizita la Teheran sambata si duminica - este…

- Acest format, care implica cresterea numarului de meciuri de la 64 la 80, era prevazut din 2026, dar daca va fi votata la Congresul FIFA din 6 iunie, de la Paris, pentru 2022, ar fi nevoie de o tara vecina care sa preia o parte dintre partide, lucru dificil in contextul politic tensionat din zona.…

- Bucureștiul a coborat in topul calitații vieții cu doua poziții, fața de anul trecut, arata un studiu. Sociologii au evaluat Capitala dupa mai multe criterii, in raport cu marile orașe ale lumii, și au ajuns la concluzia ca bucureștenii traiesc mai prost comparativ cu anii anteriori. In acest moment,…

- Consiliul FIFA se va pronunta, vineri, la Miami, cu privire la eventualitatea participarii a 48 de echipe la editia din 2022 a Cupei Mondiale, din Qatar, însa o decizie va fi luata, în iunie, la Paris, relateaza AFP, potrivit Le Figaro.Membrii Consiliului FIFA îsi vor exprima,…

- Presedintele iranian Hassan Rohani a pledat luni, la Bagdad, in favoarea consolidarii relatiilor cu Irakul, o tara petroliera asupra careia marele sau aliat american exercita presiuni in vederea unei restrangeri a cooperarii sale comerciale si politice cu Teheranul, relateaza AFP preluata de new.ro.Intr-un…