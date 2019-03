Le Soir: Sadiq Khan, primarul Londrei, face apel la respingerea Brexitului

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii britanici au votat miercuri seara o serie de amendamente pentru a pava calea urmatorilor pasi care trebuie facuti în procesul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. potrivit Euronews, citat de Rador.Numai doua din cele cinci amendamente supuse votului au fost adoptate,…

- Cum ceasul Brexitului e pe cale sa bata miezul noptii, sansele ca un acord sa fie aprobat de parlamentul britanic sunt tot mai reduse, existând astfel posibilitatea unui Brexit fara acord - ceva ce multi considera a fi o eventuala catastrofa. În ianuarie, tentativa premierului Regatului…

- Ar fi lipsit de responsabilitate pentru Uniunea Europeana (UE) sa refuze redeschiderea negocierilor asupra acordului de separare cu Marea Britanie, a declarat ministrul britanic al Comertului, Liam Fox, intr-un interviu dat publicitatii duminica, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Premierul…

- Uniunea Europeana are un mesaj pentru premierul britanic Theresa May in contextul in care ea incearca sa ajunga la o cale de iesire din impasul Brexitului: planul de rezerva pentru frontiera irlandeza poate fi ajustat dar va trebui inclus in orice acord de divort, relateaza luni Reuters intr-o ampla…

- Premierul britanic Theresa May a anunțat ca renunța la taxa, in valoare de 65 de lire sterline, pe care milioane de cetațeni din statele membre ale Uniunii Europene trebuiau sa o plateasca pentru a avea in continuare drept de ședere in Marea Britanie, dupa Brexit. De asemenea, șefa Guvernului de la…

- Traian Basescu spune ca "în mod cert" se va organiza un nou referendum în Marea Britanie pentru ramânerea în Uniunea Europeana, dupa ce parlamentariil britanici au respins acordul privind Brexit-ul negociat de premierul Theresa May cu Bruxelles. Potrivit…

- Ministrul britanic al comertului, Liam Fox, a declarat duminica ca sansele ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana sunt de "50-50" daca Parlamentul respinge acordul de divort incheiat intre Londra si Bruxelles, relateaza AFP. Liam Fox a încurajat deputaţii să sprijine…

