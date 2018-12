Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump ar fi discutat in privat posibilitatea de a-l demite pe presedintele Bancii centrale, agasat de decizia de miercuri a institutiei de a crestere rata dobanzii, relateaza sambata media americane, citand surse apropiate presedintelui, relateaza AFP, citata de Digi 24.

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat ca va intrerupe activitatea guvernului, daca Congresul nu va aproba finantarea proiectului sau vizand construirea unui zid la granita cu Mexicul. Intr-un interviu acordat unui website politic, domnul Trump a precizat si ca solicitarea sa de finantare…

- Presedintele american, Donald Trump, a dat cu bata in balta criticand acordul de divort incheiat intre Regatul Unit si Uniunea Europeana, o palma pentru prim-ministrul britanic, Theresa May, in momentul in care ea se chinuie sa-si convinga tara, potrivit La Libre, citat de Rador. "Pare a fi un acord…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat din nou joi intr-un mod vehement ancheta privind ingerinta rusa in alegerile prezidentiale americane din 2016, condusa de procurorul special Robert Mueller, la o saptamana dupa ce l-a demis pe ministrul justitiei, care s-a recuzat in acest dosar, informeaza…

- Președintele american Donald Trump a sugerat ca "ucigași fara scrupule" ar putea fi responsabili pentru dispariția și presupusa crima a jurnalistului Jamal Khashoggi, anunțand ca l-a trimis pe secretarul de stat Mike Pompeo in Arabia Saudita pentru a discuta cu regele Salman, relateaza AP, scrie…

- Donald Trump a anuntat de asemenea ca il 'trimite imediat' pe secretarul de stat Mike Pompeo in Arabia Saudita pentru a vorbi direct cu regele Salman, conform dpa. 'Tocmai am vorbit cu regele Arabiei Saudite care spune ca nu stie ce s-ar fi putut intampla cu 'cetateanul nostru saudit'',…

- Presedintele american Donald Trump a declarat intr-un interviu televizat ca presedintele rus Vladimir Putin „probabil” a fost implicat in asasinate si a reiterat afirmatiile ca Moscova s-a amestecat in politica americana.

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca nu intentioneaza sa il demita pe adjunctul procurorului general al SUA, Rod Rosenstein, care supervizeaza ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller privind presupusul amestec al Moscovei in alegerile prezidentiale americane din 2016,…