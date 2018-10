Stiri pe aceeasi tema

- Canada ar putea anula un important contract de vanzare de arme catre Arabia Saudita dupa uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, a afirmat duminica premierul canadian Justin Trudeau, citat de AFP. Trudeau, care a intervenit intr-o emisiune difuzata duminica seara, dar inregistrata joi, a subliniat ca…

- Germania nu va autoriza in situatia actuala exporturile de arme catre Arabia Saudita, tinand cont de incertitudinea care se mentine in jurul mortii jurnalistului Jamal Khashoggi, a avertizat duminica seara cancelarul german, Angela Merkel, relateaza AFP citata de Agerpres.

- In ziua in care a disparut in Turcia cunoscutul ziarist saudit Jamal Khashoggi, doua avioane misterioase au venit din Arabia Saudita, au aterizat pe aeroportul Ataturk (din Istanbul - n.red.) si la scurt timp au decolat inapoi spre tara de provenienta, potrivit Hurriyet, citat de Rador.

- Europa trebuie sa ia partea Canadei - altfel iși va pune in pericol propriile valori In raspunsul ei la cearta dintre Ottawa și Arabia Saudita, UE repeta greșeli pe care le-a mai facut, scrie Financial Times , citat de Rador.

- Arabia Saudita a acuzat Canada de imixtiune în afacerile sale interne. Aceasta a declarat ca îl va declara persona non grata pe ambasadorul canadian si ca va îngheta legaturile de afaceri cu Ottawa. Actiunile survin în urma unei declaratii facute, saptamâna…