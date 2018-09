Stiri pe aceeasi tema

- Joseph Daul, presedintele Partidului Popular European (PPE), a declarat miercuri ca o eventuala excludere din PPE a partidului Fidesz al premierului ungar Viktor Orban nu va fi usor de realizat si ca va incerca in continuare sa discute cu acesta din urma, Daul

- Partidul Popular European nu va exclude automat formatiunea Fidesz, a premierului ungar Viktor Orban, in contextul procedurii Uniunii Europene de sanctionare a Ungariei, afirma liderul PPE, Joseph Daul, subliniind ca trebuie verificata situatia statului de drept si in alte tari, inclusiv in Romania.

- Doua treimi din Parlamentul European l-au sancționat pe Orban. O respingere care arata ca argumentul sau nu a convins dreapta europeana. Intrebarea care a fost pusa prin acest vot a fost cea a coerenței ideologice a PPE, formatiunea politica careia ii aparține Viktor Orban și de care, insa, continua…

- Vicecancelarul austriac Heinz-Christian Strache, lider al Partidului Libertatii (FPÖ, extrema dreapta), a propus luni formarea unui bloc comun în cadrul Parlamentului European cu partidul premierului ungar Viktor Orban, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Vicecancelarul austriac Heinz-Christian Strache, lider al Partidului Libertatii (FPO, extrema dreapta), a propus luni formarea unui bloc comun in cadrul Parlamentului European cu partidul premierului ungar Viktor Orban, transmite AFP. "Invit cu placere prim-ministrul ungar Viktor Orban si partidul sau…

- Ungaria este pregatita sa deschida un nou capitol al cooperarii ungaro-turcice, a declarat luni, la Ciolpon Ata (Kargazstan) premierul Viktor Orban la cea de-a sasea sesiune a Consiliului de cooperare al tarilor vorbitoare de limbi turcice. Ungaria a urmarit intotdeauna cu atentie cooperarea dintre…

- Intalnirea dintre ministrul italian de interne Matteo Salvini si premierul ungar Viktor Orban, care va avea loc probabil marti, va fi numai si exclusiv un schimb de opinie de natura politica si nu o intrevedere institutionala sau guvernamentala, au precizat, intr-un comunicat dat publicitati sambata,…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, va pleca la Ankara, unde va participa la ceremonia investirii in functie a presedintelui Recep Tayyip Erdogan, a comunicat Bertalan Havasi, subsecretar de stat, seful Biroului de presa al Oficiului premierului ungar, potrivit Rador.