- Trupele franceze care actioneaza impotriva militantilor islamisti in Mali l-au ucis joi pe seful uneia din principalele grupari jihadiste din Sahel, algerianul Yahya Abou El Hamame, a comunicat vineri ministrul francez al apararii, Florence Parly, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.Citeste…

- Decizia eliminarii taxei suplimentare in energie Dupa declaratia presedintelui Senatului, ministrul de finante, Eugen Teodorovici, a precizat ca decizia eliminarii taxei suplimentare în energie poate fi luata doar dupa discutii în coalitia PSD-ALDE si în Guvern. Într-un…

- Cei doi piloti ai avionului de vânatoare Mirage 2000-D prabusit miercuri în zona Mignovillard din estul Frantei au fost gasiti morti, a anuntat Florence Parly, ministrul francez al Apararii, citat de publicatia Le Figaro.

- Bugetele pentru aparare ale țarilor din intreaga lume au inregistrat cea mai mare creștere din ultimii 10 ani, iar statele membre NATO au meritul principal pentru aceasta dezvoltare, potrivit unui raport publicat, astazi, de Institutul IHS Markit, citat de AFP, relateaza BTA. In comparatie cu anul trecut,…

- Decizie RADICALA a Al-Qaida privind soarta romanului sechestrat in Mali, dupa ce in CSAT s-a decis trimiterea de trupe din Romania in Republica.Alianta terorista Nusrat al-Islam wal-Muslimin - considerata drept filiala din Mali a retelei teroriste Al-Qaida - a difuzat miercuri un comunicat…

- Presedintele Emmanuel Macron s-a deplasat la scurt timp dupa miezul noptii la celula interministeriala de criza activata marti seara la sediul Ministerului de Interne dupa atacul armat de la Strasbourg care a facut cel putin patru morti si 13 raniti, a informat o sursa din cadrul Palatului Elysee,…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les au fost audiat marti in comisia de resort din Senat despre problema aparuta intre Ucraina si Rusia. Acesta a anuntat ca Romania monitorizeaza foarte atent situatia iar pe 11 decembrie, cand este programata o sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, „este foarte…