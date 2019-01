Le Point: Podemos - n pragul imploziei

Stiri pe aceeasi tema

- Noua strategie americana antiracheta va intensifica tensiunile la nivel mondial, a declarat joi pentru Interfax presedintele Comisiei Apararii si Securitatii din cadrul Consiliului Federatiei, Camera superioara a Parlamentului rus, Viktor Bondarev, relateaza Reuters.Presedintele american Donald…

- De cand extremistii din Vox - o formațiune de buzunar și fara reprezentare parlamentara - au surprins lumea in decembrie, la sfarșitul alegerilor legislative din Andaluzia, obținand 395.000 de voturi și 12 deputați, imigrația și islamul se afla in avanscena, ca ținte, potrivit Le Point , citat de Rador.

- Din 2016, UE a alocat 1,45 miliarde de euro pentru refugiații, in majoritate sirieni, din Turcia, care face oficiul de "frontiera externa" a Uniunii Europene. In 2019, Turcia gazduiește in continuare pe teritoriul sau aproape 4 milioane de refugiați, in special sirieni, și acționeaza astfel ca o "frontiera…

- Au fost proteste de amploare la Budapesta, dupa ce Parlamentul maghiar a adoptat, într-o atmosfera foarte tensionata, o controversata lege a muncii, pe care sindicatele și opoziția o numesc “legea dreptului la sclavie”. Asta pentru ca sporește semnificativ numarul…

- ”Astazi a fost o incercare de forta de a da jos presedintele Camerei Deputatilor. Stim ca urmeaza un an electoral, ca tot acest stat paralel nu face altceva decat sa ne aduca in postura de a nu avea un candiat viabil in campania electorala, dar ce mi se pare mai ingrijorator decat orice sunt cele…

- Comisia Europeana (CE) s-a declarat joi ”satisfacuta” de amendamentele propuse de catre Guvernul polonez la reforma Curtii Supreme, relateaza Reuters, informeaza News.ro.”Comisia este satisfacuta de faptul sa se produce schimbarea, si anume in directia pe care am cerut-o”, a declarat un purtator…

- Solicitarea formulata dinspre Directia Nationala Anticoruptie si ajunsa la Camera superioara a Parlamentului in cursul saptamanii trecute urmeaza sa fie dezbatuta luni la pranz la Biroul Permanent al Senatului. Este vorba despre cererea prin care procurorii anticoruptie cer aviz pentru a incepe urmarirea…

- Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) a anuntat luni ca intentia Guvernului de a majora din nou salariu minim ”aleatoriu si fara un studiu de impact prealabil” va duce la regandirea modelului de business in randul comunitatii germane de business din Romania, ceea ce poate insemna…