Stiri pe aceeasi tema

- Viktor Orbán, premierul și conducatorul suprem [titlul folosit este identic în engleza cu al ayatolahului iranian - n.trad.] de facto al Ungariei, se va așeza printre liderii UE zâmbind, ca un democrat între alți democrați, când în realitate el a demolat pe parcursul…

- Și spanioloaica pe deasupra Europarlamentarii socialisti au ales-o marti la Bruxelles pe deputata spaniola Iratxe Garcia pentru a prelua conducerea grupuluiS&D in Parlamentul European. Actualul presedinte, germanul Udo Bullmann, a anuntat luni seara ca renunta sa o contracandideze pentru acest post,…

- Fostul premier francez intentiona "sa castige primaria" orasului sau natal Barcelona, dupa esuarea ambitiilor sale prezidentiale in 2017, in Franta, insa a inregistrat un esec duminica, clasandu-se abia pe pozitia a patra in alegerile municipale, informeaza luni AFP. Cu circa 13% din voturi, potrivit…

- Partidele separatiste 'se tem de solutii, se tem de dialog', a reactionat liderul socialist, cu ocazia unei reuniuni a formatiunii sale PSOE. Pedro Sanchez, al carui partid a castigat alegerile din 28 aprilie, dorea sa-l numeasca presedinte al Senatului pe Miquel Iceta, liderul socialistilor…

- Actualul premier spaniol, Pedro Sanchez, care in 2014 i-a succedat lui Alfredo Perez Rubalcaba la conducerea PSOE, a transmis pe Twitter un mesaj de condoleante in care a salutat un ''om de stat'' care ''si-a dedicat intreaga viata propriei tari''. ''Sfarsitul ETA si marile progrese sociale…

- PSOE a câstigat alegerile cu 28,7% din voturi si a obtinut 123 de locuri. Pedro Sánchez ar putea fi învestit în functia de presedinte si va forma un guvern, fiind de acord cu mai multe partide, dar fara separatisti. Buletinele de vot au produs un rezultat complex si extrem de…

- Partidul Podemos, care se declara împotriva celor de la putere, "a erupt" în alegerile din Spania cu patru ani în urma, în parte, atragându-si sustinatori promitând ca va promova un nou stil de guvernare pe scena politica a tarii. Asa ca, atunci când,…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a anuntat, marti, o serie de masuri pentru reducerea poluarii in oras, unele dintre acestea vizand restrictionarea sau chiar interzicerea circulatiei autovehiculelor poluante. Masurile propuse de primarul Chirica incep de la restrictionarea graduala a circulatiei…