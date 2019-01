Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Federal pentru Investigatii (FBI) a lansat o ancheta pentru a verifica daca presedintele Donald Trump ar actiona in numele Rusiei impotriva intereselor Statelor Unite, afirma surse citate de cotidianul The New York Times. Imediat...

- Presedintele rus Vladimir Putin a transmis prin intermediul unei scrisori de Anul Nou destinata omologului sau american Donald Trump ca Rusia este pregatita sa initieze un dialog cu Statele Unite „pe o gama variata de subiecte”, au transmis oficialii de la Kremlin, conform Reuters.

- "Noi suntem demonizati pentru a mentine Europa disciplinata si a consolida legatura euroatlantica", a afirmat Lavrov intr-un interviu acordat agentiei de presa RIA Novosti, potrivit unei transcrieri a Ministerului rus de Externe. "Acest lucru se refera de asemenea la incercarile de a orchestra…

- Kremlinul a respins marți doua noi rapoarte ale Statelor Unite, potrivit carora Rusia a utilizat toate rețelele de socializare importante pentru a influența alegerile din Statele Unite din 2016 in favoarea lui Donald Trump, relateza site-ul agenției Reuters. Kremlinul susține ca cele doua…

- Putin a discutat posibilitatile de reactie ale Rusiei cu oficiali din Ministerul Apararii de la Moscova si a adaugat ca este gata sa dialogheze cu Washingtonul despre tratat. Presedintele american Donald Trump a anuntat pe 22 octombrie ca Statele Unite se vor retrage din INF, dar - potrivit…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca Statele Unite iși vor spori arsenalul nuclear pentru a exercita presiuni asupra Rusiei și Chinei și a reiterat ca este de parere ca Moscova a incalcat Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), relateaza publicația Time. Liderul american…

- Statele Unite se vor retrage unilateral din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF), a anuntat sambata presedintele american Donald Trump, citat de DPA. Tratatul INF a fost semnat in 1987 de presedintele SUA Ronald Reagan si de...