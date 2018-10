Stiri pe aceeasi tema

- Londonezii care s-au saturat de discutiile pe tema Brexitului isi pot descarca frustrarile in cadrul unui program special de fitness, ce include lovituri in saci de box cu fotografiile unora dintre principalele personalitati politice implicate, precum Boris Johnson sau Jean-Claude Juncker, informeaza…

- Liderul opozitiei laburiste Jeremy Corbyn, care a acuzat-o pe Theresa May de ”vandalism social” si incompetenta cu privire la Brexit, s-a declarat miercuri ”pregatit” sa preia fraiele Regatului Unit, in discursul prin care a incheiat Congresul partidului sau la Liverpool, relateaza AFP.

- Brexitul ar putea lua o noua intorsatura. Jeremy Corbyn s-a opus intotdeauna unui al doilea referendum pe aceasta tema, dar duminica, cand Partidul Laburist s-a reunit intr-un congres la Liverpool, el s-a aratat mai deschis. Liderul laburist a promis sa se conformeze majoritatii, oricare ar fi rezultatul,…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a indemnat la organizarea unui al doilea referendum asupra Brexitului, atentionand ca Marea Britanie este in pericol de a se separa de Uniunea Europeana (UE) fara sa ajunga la un acord cu aceasta, informeaza duminica dpa, conform agerpres.ro. Intr-un articol publicat…

- Premierul britanic, Theresa May, a asigurat ca nu va ceda in fata celor care solicita un al doilea referendum asupra Brexitului, deoarece acest lucru ar fi echivalent cu o "tradare" a democrației, potrivit Rador.

- Premierul britanic, Theresa May, a promis sa pastreze proiectul sau de relatie comerciala stransa intre Marea Britanie si UE dupa Brexit, in pofida opozitiei acerbe a sustinatorilor divortului dur de Europa, relateaza duminica AFP. In iulie, Theresa May a prezentat o "Cartea alba" in care a propus,…

- Emmanuel Macron a primit-o vineri, in prima sa zi de concediu pe Coasta de Azur, pe Theresa May, cu care a discutat despre negocierile Brexitului, impotmolite in pofida apropierii divortului intre Lobdra si Uniunea Europeana, relateaza AFP.

- Boris Johnson, care a demisionat din guvern pentru ca nu a impartasit abordarea premierului Theresa May privind Brexitul, le-a cerut britanicilor sa 'creada din nou' in ei insisi. 'Elitele din lumea intreaga elogiaza aceasta tara (Marea Britanie n.red) fata de toti cei care vor sa vina aici', scrie…