- Presedinta Adunarii Nationale franceze (fostul Front National), Marine Le Pen, i-a cerut sambata sefului statului, Emmanuel Macron, raspunsuri 'puternice' la 'suferinta sociala' exprimata de 'vestele galbene', care au manifestat din nou sambata in Franta, transmite AFP.…

- Emmanuel Macron și Klaus Iohannis intalnire la Elysee. Ce vor discuta. Președintele Franței, Emmanuel Macron și Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, vor discuta astazi la Paris pe mai multe teme. Afla mai multe informații utile din articolul a1.ro

- Donald Trump, abia întors de la Paris, unde a sarbatorit pacea împreuna cu alti lideri ai lumii, a atacat virulent Franta si pe Emmanuel Macron, insistând asupra &"cotei de popularitate foarte slabe&" a acestuia,

- Peste 70 de lideri politici din intreaga lume, intre care si presedintele Klaus Iohannis, au comemorat, la Paris, o suta de ani de la Armistitiul din 1918, care a pus capat Primului Razboi Mondial. Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a inaugurat, sambata seara, Forumul pentru Pace, in prezenta a…

- "In timp ce noi comemoram aici primul razboi mondial, in Yemen are loc cea mai mare criza umanitara", a spus Merkel, facand apel la continuarea eforturilor pentru incetarea focului in tara devastata de razboi."Nu trebuie sa acceptam niciun conflict armat, nu trebuie sa exceptam pe nimeni",…

- Președintele american Donald Trump a criticat vineri planul omologului sau francez Emmanuel Macron, conform caruia Uniunea Europeana ar trebui sa aiba o armata proprie, catalogand ideea drept „foarte jignitoare”, relateaza Reuters.Declarațiile președintelui american au fost facute la sosirea…

- Presedinta Adunarii Nationale franceze (AN, fostul Front National, de extrema dreapta), Marine Le Pen, s-a intalnit cu Steve Bannon joi, la Paris, prilej cu care i-a 'reiterat interesul sau' fata de proiectul de 'ajutor tehnic' al fostului consilier al presedintelui american Donald Trump pentru partidele…

- Lidera extremei drepte din Franta, Marine Le Pen, s-a felicitat duminica deoarece, in opinia sa, ideile ei ultranationaliste si antiimigratie se afla deja la putere in Ungaria, Polonia, Austria si Italia si a dat asigurari ca "revenirea la natiuni" este de neoprit, relateaza EFE si AFP. In…