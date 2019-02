Le Monde: Venezuela: Poziția neutră a Mexicului și Uruguayului Mexico City și Montevideo sunt capitalele singurelor țari din America Latina care nici nu l-au recunoscut pe președintele interimar Juan Guaido, nici nu au sprijinit puterea lui Nicolas Maduro, scrie Le Monde citat de Rador.



Spre deosebire de majoritatea țarilor latino-americane, care l-pe a recunoscut președintele interimar al Venezuelei, Juan Guaido, Mexicul a optat, alaturi de Uruguay, pentru o poziție neutra între puterea venezueleana și opoziție.



"Noi nu ne implicam pentru a promova un dialog care sa conduca la o soluție pașnica și democratica", a declarat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

