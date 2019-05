Le Monde: Unda de șoc europeană a cazului austriac Este greu de imaginat un document mai copleșitor pentru un lider politic european decât cel care a fost facut public vineri, 17 mai, de media germane: un video de o calitate perfecta, datând din 2017, în care este vazut și auzit viitorul vicecancelar austriac, Heinz-Christian Strache, oferind unei tinere, pe care o crede cu legaturi cu un oligarh rus, contracte publice profitabile în schimbul unui sprijin financiar pentru partidul sau, relateaza Le Monde preluat de Rador.

