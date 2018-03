Le Monde: Putin: un triumf ca sa faca ce?

Stiri pe aceeasi tema

- Prin aceasta victorie, Putin, care a fost presedinte din 1999 in 2008 si din 2012 pana in prezent, iar premier din 2008 in 2012, va ramane la Kremlin pana in 2024. Dupa ce a fost reales triumfal, intr-un scrutin fara suspans dar patat de numeroase acuzatii de nereguli, Putin a declarat in fata a mii…

- Un modest ofițer KGB care a știut sa urce rapid și ferm treptele puterii devenind unul din liderii planetei. Liderul de la Kremlin a considerat comunismul un drum greșit dar este convins ca destramarea Uniunii Sovietice a fost o uriașa greșeala.

- Dupa ce sondajele la iesirea de la urme si primele numaratori partiale au aratat ca a obtinut din primul tur un nou mandat de sase ani la Kremlin, Putin s a adresat unei multimi de simpatizanti. Vorbind de pe o scena ridicata langa Piata Rosie din Moscova, el a apreciat ca rezultatul alegerilor reprezinta…

- In cazul Rusiei, importanta este prezenta la urne care ar insemna o consolidare a regimului si confirma puterea liderului de la Kremlin. 21:04: Putin are 73 la suta dintre voturi dupa numararea a 30 la suta dintre voturile total exprimate. 20.20:Potrivit exit-pollurilor, Putin a castigat alegerie cu…

- SUA a impus sancțiuni impotriva a 19 ruși, acuzandu-i de implicarea in alegerile prezidențiale din 2016 și presupuse atacuri cibernetice, scrie BBC News. Printre cei 19 sunt și cele 13 persoane și companii fața de care procuroru special al Departamentului de Justiție Robert Mueller a formulat acuzații…

- Cancelarul german se confrunta cu un mediu mai ostil ca niciodata. Ea este acum in fruntea unui guvern care a facut din "relansarea Europei" prioritatea sa. Ne putem bucura de aceasta stabilitate a principalei economii a zonei euro. De asemenea, Emmanuel Macron nu poate decat sa se bucure ca are la…

- În plin razboi diplomatic între Rusia si Marea Britanie, presa tabloida din Anglia îl loveste în orgoliu pe liderul de la Kremlin, lansând speculatia ca si-ar fi facut mai multe operatii ca sa scape fie de ochii

- In 2014, o personalitate a opozitiei ruse, Vladimir L. Asurkov, a plecat din Moscova refugiindu-se la Londra si a respirat usurat. Dupa ce, luni de zile, fusese urmarit la orice intalnire de agentii de informatii ai Kremlinului, actiunea culminand cu imagini televizate din apartamentul sau, el a predat…

- Traiectoria economica a Rusiei de la inceputul anilor 2000 a avut doua perioade principale: un „deceniu stralucitor“ din 1999 pana in 2008, marcat de cresterea spectaculoasa a economiei (+ 7,5% pe an in medie), urmat apoi un „deceniu pierdut“ din punct de vedere economic si social, in care nivelul de…

- O noua arma nucleara a fost testata duminica de admnistrația de la Kremlin. Racheta hipersonica Kinjal este capabila sa evite scutul antiracheta al SUA, dupa cum au anunțat autoritațile ruse.

- Dedeman Bricolaj SRL, subsidiara din Republica Moldova a grupului roman Dedeman a anuntat ca isi suspenda activitatea pentru o perioada de trei ani. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, iar motivele nu sunt anuntate.

- Un kamikaze a detonat vineri explozibilul avut asupra sa intr-un cartier siit din capitala afgana Kabul, omorand sapte persoane, au anuntat responsabili afgani, relateaza AFP. 'In explozie au fost ucise sapte persoane si sapte au fost ranite', a anuntat purtatorul de cuvant al…

- Fico a apreciat prost socul profund provocat de dublul asasinat in societatea civila slovaca. Ministrul culturii a demisionat. Presedintele Slovaciei, Andrej Kiska, i-a cerut prim-ministrului sa-si remanieze guvernul sau sa convoace alegeri anticipate. Robert Fico a incercat atunci sa deturneze atentia…

- Se intentioneaza ca summit-ul liderilor din Turcia, Rusia si Iran sa se desfasoare in data de 4 aprilie, la Istanbul, unde se va discuta problema Siriei. Conform informatiilor obtinute de la surse diplomatice, cu o zi inainte de summit va avea loc reuniunea la nivel inalt a Consiliului de Cooperare…

- Trei persoane au fost grav ranite miercuri la Viena, dupa ce un individ a atacat cu un cutit un barbat si doua femei cu varste cuprinse intre 40 si 50 de ani, in apropierea parcului de distractii Prater informeaza site-ul agentiei APA.

- Instrumentul primit de laureatul cu Nobel de la Oscar H. Steger va fi licitat pe 9 martie. Einstein l-a oferit apoi lui William Hibbs, fiul unui ingrijitor de la Universitatea Princeton, unde cerceta. Inauntrul viorii este inscriptionat: „Realizat pentru cel mai mare om de stiinta al lumii". Albert…

- A trece de la un sistem care prefera inchisoarea altor sanctiuni si a face ca, inchisoare sau nu, pedepsele sa fie realmente si imediat aplicate: acestea sunt principiile "reconstructiei" penale pe care a anuntat-o Emmanuel Macron, potrivit Rador, care citeaza Le Monde. Obiectivul este nu numai de a…

- Presa internationala trateaza pe larg rezultatele alegerilor din Italia vorbind la unison despre un esec major din perspectiva unitatii europene. Unii analisti au califcat cursa electorala drept ultima batalie dintre un val populist si neliberal care avanseaza si aparatorii timorati si acriti ai actualei…

- Avertizand, in plina campanie electorala, ca Rusia dispune de o panoplie de noi si invincibile rachete, liderul de la Kremlin reia un mijloc de santaj folosit altadata de liderii URSS. In 1 martie, intr-un discurs in tonalitatea celor pronuntate de Stalin sau Hrusciov in anii cei mai tensionati ai Razboiului…

- ”Trafic de cocaina cu un avion guvernamental, Ambasada Rusiei la Buenos Aires ca punct de tranzit pentru traficul de droguri și personalul serviciilor de securitate ale lui Putin – adevarați mafioți: dupa ce au aparut detalii despre scandalul ”cocainei diplomatice”, criticii Kremlinului au adus noi…

- Din punct de vedere al cifrelor seci, aventurile razboinice ale lui Putin sunt un dezastru economic. Rusia, aflata in proces de recuperare a decalajelor fața de Europa atat inainte de criza cat și dupa, a trecut in recesiune economica din cauza sancțiunilor economice (și al prețului scazut al petrolului).…

- Fiecare melodie de pe albumul ''Blurryface'' (2015) al duetului american Twenty One Pilots, o trupa care combina mai multe stiluri muzicale, a fost vanduta in cel putin 500.000 de exemplare in Statele Unite, un record in domeniu, potrivit Recording Industry Association of America…

- ♦ Majorarea salariilor si a numarului de angajati s-a vazut in incasarile suplimentare la bugetul public de pensii ♦ Eliminarea pensiilor speciale din sistemul public de pensii a cosmetizat usor tabloul sumbru al sistemului public de pensii. Contributiile la sistemul de pensii platite…

- Putin peste 20% din respondentii unui sondaj au declarat ca au primit un salariu mai mic in luna februarie, in urma revolutiei fiscale, in timp ce pentru altii lefurile au crescut, fie prin semnarea unui act aditional, fie prin acordarea de bonusuri. Pe industrii, cei mai multi angajati carora le-au…

- Un incident major, urmat de o explozie si prabusirea unei cladiri soldata cu sase raniti, s-a inregistrat duminica seara in orasul Leicester din centrul Angliei, insa politia a anuntat ca nu are dovezi care sa indice o legatura cu o activitate terorista, relateaza AFP,

- Ungaria vrea ca cel putin jumatate din cei 1.2 miliarde de euro pe care i-a cheltuit pentru securizarea granitelor sa fie rambursati de catre Uniunea Europeana, conform prim-ministrului Viktor Orban, scrie news.ro, care citeaza Reuters.

- In timp ce Ghouta de Est nu mai termina sa-si numere mortii si ranitii in a patra zi a ofensivei fortelor aeriene siriene in aceasta enclava de la periferia Damascului, unde au fost asediati, din 2013, 400.000 de locuitori, paralizia comunitatii internationale, care nu reuseste sa adopte o pozitie comuna…

- Neregularitati in tarfic in sectorul Buiucani al Capitalei. In mai putin de cinci minute mai multi soferi au incalcat regulile de circulatie, iar o tanara a traversat strada neregulamentar.

- Politica de coeziune nu trebuie sa devina o simpla politica de asistare a regiunilor mai putin dezvoltate, aceasta insemnand ca Uniunea Europeana renunta la principiul solidaritatii, sustine deputatul european Iuliu Winkler (UDMR, PPE). "Cea mai importanta dezbatere din Parlamentul European care se…

- Deci, nu era o "gogoasa", o "fake news", cum n-a incetat sa sustina Donald Trump. Rusia chiar a incercat sa influenteze rezultatul alegerilor prezidentiale americane din 2016 incercand s-o discrediteze pe candidata democrata, Hillary Clinton, in folosul magnatului imobiliar new-yorkez, scrie Le Monde,…

- Un grav accident accident rutier s-a produs in urma cu putin timp DN1, lin dreptul localitații Lipia. Din primele date, este vorba despre un impact intre doua autoturisme. Traficul in zona se desfașoara cu restricții. *Știre in curs de actualizare.

- Cel putin patru oameni au murit si alti patru au fost raniti dupa ce un individ a deschis focul asupra oamenilor aflati la un festival din orasul Kizlear, din provincia rusa Daghestan, au anuntat, duminica, autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei Tass.Incidentul armat a avut loc la…

- Ministrii apararii din statele membre NATO au convenit, miercuri, asupra modernizarii structurilor de comanda ale Aliantei prin crearea a doua noi cartiere generale strategice, unul pentru comunicatii maritime, cu sediul in SUA si altul pentru mobilitate terestra, care se va afla in Europa. In aceasta…

- Dodon ar trebui sa fie tare mandru deoarece inainte de startul pentru alegerile prezidentiale din Rusia, liderul de la Kremlin a impanzit Moscova cu afise in care apare un slogan asemanator cu cel de pe panourile lui Igor Dodon.

- Iranul "intentioneaza sa ne distruga", a afirmat premierul israelian intr-un discurs cu Putin la Muzeul Iudaismului, unde a avut loc o ceremonie in memoria victimelor Holocaustului. "Vom face uz de toata puterea noastra pentru a garanta caracterul vesnic al Israelului", a adaugat el, precizand ca "nu…

- Speculantului George Soros nu-i place moneda Bitcoin deoarece este prea speculativa. „E un balon de sapun bazat pe neințelegere și nu o moneda", decreteaza finanțatorul maghiar intr-unul dintre cele mai dure atacuri ale sale din timpul ''petrecerii sale de joi'' de la Forumul Economic Mondial de la…

- Statele Unite ale Americii au extins sanctiunile impotriva Rusiei din cauza situatiei din Ucraina. Au ajuns pe lista neagra, 21 de cetateni ai Rusiei si Ucrainei , precum si noua companii, potrivit Rador. Cei care ofera bunuri, servicii sau sprijin material persoanelor si entitatilor sanctionate de…

- Aflat in campanie electorala, Putin a asistat la un zbor demonstrativ al noului bombardier Tu-160. Acest nou avion „reprezinta un pas important in dezvoltarea industriei inalt tehnologizate si in consolidarea capacitatilor de aparare ale tarii noastre, intrucat acesta va fi unul dintre elementele aeriene…

- Liderul de la Kremlin este unul din suporterii de lung parcurs al pastrarii lui Lenin in mausoleul in care a fost expus dupa moartea sa. Cu timpul, insa, s-au inmultit elementele care ar putea duce la implinirea profetiei lui Gorbaciov de acum un deceniu, potrivit careia "il vom ingropa pe Ilici".

- Presedintele Federatiei Ruse a comparat mumia fostului lider bolsevic Vladimir Ilici Lenin, expusa la mausoleul din Piata Rosie (Moscova), cu moastele sfintilor crestinatatii. Cinismul liderului de la Kremlin nu are limite. Intr-un interviu pentru filmul documentar Vaalam, din care postul Russia 1 a…

- In Rusia s-a incheiat procedura de depunere de documente la Comisia electorala centrala. Pe lista s-au inscrie 67 de persoane (21 din partea partidelor, 46 independenti) care doresc sa intre in confruntarea electorala...

- Liderul de la Kremlin a sarbatorit, sambata seara, Craciunul ortodox pe rit vechi asistand la un serviciu religios intr-o biserica din Sankt-Petersburg, unde a fost botezat tatal sau. ”Aceasta sarbatoare ofera bucurie și speranța milioanelor de credincioși și ii readuce la sursele spirituale dar și…

- "Aceasta sarbatoare aduce fericire si speranta miilor de credinciosi si ne trimite la surse spirituale, precum si la traditii originale si uneste popoarele in jurul valoriloe crestine eterne ale tarii noastre", a declarat Putin, conform comunicatului de la Kremlin. El a adus un omagiu si "actiunii dezinteresate…

- Administrațiile de la Ankara și Kremlin au semnat un contract în valoare de 2,5 miliarde de dolari în urma caruia Federația Rusa va furniza Turciei sistemele de racheta sol-aer S-400.

- Putin este cauza sau rezultatul modului in care traim? Care este motivul pentru care rating-ul sau real este atat de ridicat dupa 18 ani la putere, in contextul stagnarii de un deceniu a economiei? De ce, in conditiile scaderii veniturilor reale, populatia nu ia atitudine impotriva cresterii cheltuielilor…

- Explozia unei bombe artizanale intr-un dulap de bagaje, intr-un supermarket, in al doilea cel mai important oras din Rusia, s-a soldat cu 14 raniti, dintre care 13 au fost spitalizati miercuri seara, cu patru zile inainte de Revelion si Anul Nou. Anchetatorii au deschis o procedura privind o "tentativa…

- "Statele Unite isi vor aminti aceasta zi in care au fost tinta Adunarii Generale pentru simplul fapt de a-si fi exercitat dreptul de natiune suverana", a spus ambasadoarea americana Nikki Haley. "Ne vom aminti cand ni se va cere din nou sa fim principalii contributori ai Natiunilor Unite", a continuat…

- Cel putin trei persoane au murit si alte cinci au fost ranite, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce barbati inarmati au deschis focul asupra unei cafenele din localitatea egipteana Ayat, situata la 50 de kilometri sud de Cairo, relateaza Le Monde.

