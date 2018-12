In Statele Unite, mișcarea “vestelor galbene" ii incanta pe unii in cel mai inalt grad: de cateva zile, tot spectrul politic al dreptei americane se bucura pe fața de aceasta mișcare și de criza inedita care o insoțește in Franța. Pe rețelele de socializare, unele personalitați includ “vestele galbene" in ceea ce ele percep drept confruntarea, existenta atat in Statele Unite cat și pe scena mondiala, intre forțele numite “mondialiste" și naționaliști, potrivit Rador, care citeaza Le Monde .