- Shay Nitzan, mana dreapta a procurorului general, Avichai Mandelblit, a afirmat miercuri, la un congres economic, ca a transmis biroului sefului sau recomandarile sale privind anchetele pentru coruptie care il vizeaza pe Netanyahu, fara a preciza ce contin acestea. Insa numeroase media israeliene…

- Cu o suta de zile inainte de Brexit, programat pe 29 martie 2019, niciodata impasul nu a fost atat de evident ca acum. Saptamana nebuna care se incheie ar putea ramane in istorie ca cea in care procesul iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana – lovindu-se de realitate – a incetat sa fie inevitabil,…

- Premierul scoțian considera ca proiectul de acord, asupra caruia s-a pronunțat miercuri guvernul britanic, favorizeaza Irlanda de Nord și submineaza uniunea națiunilor din Regatul Unit, potrivit Le Monde , citat de Rador.

- Rolul potential al Greciei ca tara-punte intre Mediterana de Sud-Est si Europa, cu Balcanii drept axa intermediara, a fost reliefat de intalnirea la varf de la Varna a tarilor din Balcani, cu participarea liderilor din Grecia, Bulgaria, Romania si Serbia, precum si in prezenta premierului Israelului,…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a calificat sambata drept o initiativa "istorica" decizia presedintelui american Donald Trump de a impune din nou sanctiuni economice impotriva Iranului, considerat dusmanul numarul unu al Israelului, relateaza AFP. "Ii multumesc presedintelui Trump pentru…

- Directorul Antena 3, Mihai Gadea, realizatorul emisiunii Sinteza Zilei, va prezenta, in ediția de joi seara, un interviu exclusiv și exploziv cu prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu. Premierul israelian se va intalni cu omologul roman, Viorica Dancila, in Bulgaria, unde are loc reuniunea la…

- Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, i-a raspuns președintelui Klaus Iohannis, care a declarat ca nu e de acrod ca Romania sa iși mute ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, așa cu dorește Guvernul. Netanyahu a declarat ca Romania se va alinia celorlalte state și va face acest transfer.”Nu…

- Pentru prima data de sapte ani, un premier japonez merge in China. Rivali pe multe subiecte - intre timp, China a depasit Japonia si a devenit a doua putere economica mondiala -, cele doua tari impartasesc aceeasi ingrijorare in legatura cu presiunea comerciala a Statelor Unite, potrivit Le Monde ,…