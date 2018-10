Stiri pe aceeasi tema

- "Uniunea Europeana poate face implozie sau poate fi destabilizata de catre liderii de extrema dreapta". Intr-un interviu acordat publicatiei Le Monde, comisarul UE pentru afaceri economice si monetare, Pierre Moscovici, i-a atacat din nou pe populisti, potrivit Il Giornale , citat de Rador.

- Presedintele parlamentului suedez, Andreas Norlen, i-a cerut marti liderului partidului Moderat si al Aliantei de centru-dreapta din opozitie, Ulf Kristersson, sa incerce sa formeze noul guvern, in urma alegerilor legislative de pe 9 septembrie, informeaza Reuters si site-ul de stiri thelocal.se…

- "Acordul cu Italia asupra repatrierii refugiatilor a fost perfectat", a anuntat, pe neasteptate, ministrul german de Interne, Horst Seehofer (CSU), in timpul interventiei sale in Bundestag, la Berlin. "Lipsesc doar cele doua semnaturi, cea a colegului meu Matteo Salvini si a mea. Acest lucru va mai…

- Sargentini a enumerat in raportul privin Ungaria amenintarile la libertatea media, repunerea in discutie a independentei justitiei, atacurile regulate impotriva organizatiilor neguvernamentale, renasterea antisemitismului ca si repunerea in discutie a anumitor drepturi sociale, potrivit unei analize…

- E bine stiut, aparentele sunt adesea inselatoare; acest scrutin suedez nu face exceptie. Dinamica ce se ascunde in spatele cifrelor e cea care actioneaza intr-o mare parte a democratiilor occidentale: cresterea populismului si a extremei drepte (SD creste de la 12,9% la 17,6% in patru ani) si slabirea…

- Cu ocazia unui vot de incredere retransmis la radio, dl Karbassian a pierdut increderea cu 137 de voturi la 121 și doua abțineri. Este o infrangere pentru guvernul președintelui Hassan Rohani, care se confrunta cu o criza economica pe fondul restabilirii sancțiunilor americane, potrivit Rador, care…

- Donald Trump ii reproșeaza de un an ministrului sau Jeff Sessions, fost senator republican de Alabama, decizia lui de a se recuza din ancheta privind amestecul atribuit Rusiei in timpul campaniei prezidențiale din 2016. El este convins ca aceasta decizie l-a lipsit de o pavaza contra investigațiilor…

- "Asistam la un alt atac al președintelui, pentru ca deja ne-am obișnuit. Dl președinte atat poate, atat face. Aistam la un atac in contextul unei incercari de reabilitare a opozitiei. A acuzat actualul Guvern ca ar fi irational si ireal, ei bine Executiv este unul cat se poate de real, altfel salariile…