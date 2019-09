Stiri pe aceeasi tema

- Inghetarea bunurilor si interdictia de calatorie afecteaza in prezent 170 de persoane si 44 de "entitati", printre care companii, organizatii si partide politice.Sanctiunile individuale se numara printre masurile luate de UE pentru a pedepsi Moscova pentru sustinerea acordata separatistilor…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat marți un decret prin care simplifica procedura prin care rușii care se confrunta cu ”persecuție politica”, precum și strainii care au luptat de partea Kievului în conflictul din estul Ucrainei, pot obține cetațenia ucraineana, relateaza…

- Aceste incidente au fost facute publice cu cateva ore inainte de o incetare a focului preconizata pentru primele ore ale zilei de duminica, zi in care Ucraina voteaza intr-un scrutin pentru care formatiunea presedintelui Volodimir Zelenski este plasata in mare masura in fruntea intentiilor de vot,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus vineri Rusiei, inaintea alegerilor legislative anticipate din weekend, un schimb intre cineastul ucrainean Oleg Sentov, incarcerat de Moscova, si jurnalistul ucraineano-rus Kirilo Visinski, judecat de ”inalta tradare” la Kiev, relateaza AFP.”Suntem…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus vineri Rusiei, inaintea alegerilor legislative anticipate din weekend, un schimb intre cineastul ucrainean Oleg Sentov, incarcerat de Moscova, si jurnalistul ucraineano-rus Kirilo Visinski, judecat de ”inalta tradare” la Kiev, relateaza AFP.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a propus vineri Moscovei sa-l dea la schimb pe cineastul ucrainean Oleg Sentov, care se afla intr-o inchisoare in Rusia, pentru jurnalistul ucraineano-rus Kiril...

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat miercuri un ordin care extinde si mai mult numarul de cetateni ucraineni care pot solicita pasapoarte rusesti emise in regim de urgenta, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Moscova a facut acest pas inainte de alegerile parlamentare ce vor avea loc…

- Ucraina a anunțat marți intenția de a-și suspenda participarea la lucrarile Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) dupa decizia acesteia de a autoriza revenirea delegației ruse, scrie AFP."Decizia delegației ucrainene: oprirea participarii la lucrarile APCE cu excepția chestiunilor…