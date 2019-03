Le Monde: Încetinirea economiei mondiale, mai brutală decât se prognoza Încetinirea se confirma si este mai brutala decât se prognoza. Potrivit ultimelor previziuni ale Organizatiei de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), date publicitatii miercuri, 6 martie, cresterea produsului intern brut (PIB) planetar ar urma sa fie 3,3% în 2019 si 3,2% în 2020. Mult mai putin decât cele 3,7% înregistrate anul trecut si sub primele estimari ale institutiei, potrivit Le Monde, citat de Rador.

Tensiunile comerciale si cortegiul lor de cresteri de taxe vamale încep sa submineze moralul invetitorilor. În ciuda unei economii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

