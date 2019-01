Stiri pe aceeasi tema

- Chemata in fata Camerei Comunelor pentru a prezenta un ''plan B'' dupa ce deputatii i-au respins acordul convenit cu Bruxelles-ul, Theresa May a spus ca nu poate exclude un ''no-deal'', adica posibilitatea ca la 29 martie Regatul Unit sa iasa din UE fara niciun acord si a apreciat drept putin probabil…

- Zau ca mai pricepem ceva din ce gandeste Iohannis. Ieri se plangea la Bruxelles ca nu mai stie cum s-o scoata la capat cu „ciuma rosie”, azi se preface ca nu aude laudele Comisiei Europene la adresa PSD-ului. Pe bune, cine sa te mai inteleaga si pe tine, sasule?! In timp ce la Bucuresti neamtul […]…

- Guvernul britanic a pierdut marti in Camera Comunelor un vot cheie in dosarul Brexitului, dupa ce deputatii au acuzat executivul condus de Theresa May de ''ofensa'' adusa parlamentului prin refuzul de a prezenta integral avizul juridic referitor la acordul cu Uniunea Europeana privind…

- Parlamentul de la Londra incepe marti dezbaterile cu privire la acordul de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, document semnat la 25 noiembrie de liderii statelor membre ale UE la Bruxelles, noteaza luni www.vox.com, potrivit Agerpres.Guvernul…

- Amenintarea lansarii procedurilor respective constituie un nou obstacol pentru guvernul May inaintea votului parlamentului britanic din 11 decembrie asupra acordului privind retragerea Regatului Unit din UE.Laburistii sustin ca acest vot este atat de important pentru viitorul tarii incat…

- Amenintarea lansarii unor proceduri speciale constituie un nou obstacol pentru guvernul May inaintea votului parlamentului britanic din 11 decembrie asupra acordului privind retragerea Regatului Unit din UE. Laburistii sustin ca acest vot este atat de important pentru viitorul tarii incat parlamentarii…

- Guvernul a prezentat detaliile dezbaterii motiunii pentru aprobarea planului lui May de a scoate tara din UE, anuntand ca va permite discutarea de amendamente care ar putea incerca sa schimbe acordul pe care ea l-a obtinut la Bruxelles.Formatul dezbaterilor a fost asteptat cu nerabdare,…

- "Salut ajungerea la un consens pe un text de acord privind #Brexit in aceasta seara. Acordul inseamna garantii ferme pentru romanii din Marea Britanie. Daca documentul va fi aprobat, romanii vor putea sa continue sa lucreze, studieze sau sa locuiasca in Regatul Unit avand aceleasi drepturi ca si…