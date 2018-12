Stiri pe aceeasi tema

- Premierul nationalist conservator al Ungariei, Viktor orban, a dat unda verde miercuri unei uriase miscari de concentrare in randul presei ungare favorabila guvernului sau, in pofida temerilor legate de pluralismul media, relateaza AFP preluata de Agerpres Saptamana trecuta, activele a circa…

- In Statele Unite, mișcarea “vestelor galbene" ii incanta pe unii in cel mai inalt grad: de cateva zile, tot spectrul politic al dreptei americane se bucura pe fața de aceasta mișcare și de criza inedita care o insoțește in Franța. Pe rețelele de socializare, unele personalitați includ “vestele galbene"…

- Intr-un interviu acordat publicatiei "Ouest France", seful statului francez pledeaza pentru o Uniune Europeana mai "suverana si mai multilaterala". Facand apel la "o rezistenta", Emmanuel Macron a spus ca a fost "frapat" de asemanarea dintre situatia actuala din Europa si cea din perioada interbelica,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a spus intr-un interviu pentru Le Monde ca Viktor Orban "nu iși mai are locul in sanul PPE", in contextul in care Parlamentul European a votat recent pentru activarea articolului 7 din Tratatul UE, care ar putea duce in final la adoptarea de sanctiuni…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, intr-un interviu publicat vineri de Le Monde, ca premierul ungar Viktor Orban "nu-si mai are locul in Partidul Popular European (PPE)", in contextul in care Parlamentul European a votat recent pentru activarea articolului 7 din Tratatul…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, intr-un interviu publicat vineri de Le Monde, ca premierul ungar Viktor Orban "nu-si mai are locul in Partidul Popular European (PPE)", in contextul in care Parlamentul European a votat recent pentru activarea articolului 7 din Tratatul…

- Austria, care deține președinția Consiliului Uniunii Europene, a cerut juriștilor UE sa verifice corectitudinea votului care a permis Parlamentului European sa traga miercuri semnalul de alarma pentru nerespectarea statului de drept și a valorilor europene de catre guvernul ungar al lui Viktor Orban,…

- Premierul populist al Ungariei, Viktor Orban, l-a provocat personal, neoficial, pe presedintele francez Emmanuel Macron, la o competitie pentru viitorul ideologic al Europei, dupa cum poate dezvalui The Telegraph , citat de Rador. Surse europene spun ca dl Orban a anuntat un conflict politic, pe marginea…