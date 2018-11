Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron se declara „frapat”, intr-un interviu acordat Ouest-France publicat miercuri, de asemanarea intre situatia actuala din Europa si cea din anii 1930 si face apel la „luciditate” si la „rezistenta”, relateaza AFP.

- In prima zi a vizitei sale la Bratislava si Praga, cu ocazia participarii alaturi de cancelarul german Angela Merkel la sarbatorirea a o suta de ani de la fondarea Cehoslovaciei, presedintele francez Emmanuel Macron a lansat vineri un nou avertisment tarilor care nu respecta principiile Uniunii Europene,…

- O noua miscare europeana, favorabila proiectului european, ia nastere cu opt luni inaintea alegerilor pentru legislativul comunitar. Intr-o scrisoare publicata in cotidianul fancez Liberation semnalata de Digi24 , semnatarii anunta reunirea eforturilor pentru refondarea Europei, un proiect menit sa…

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian a avertizat ca o ofensiva a regimului sirian asupra provinciei Idlib ar avea consecinte directe pentru securitatea Europei din cauza riscului dispersarii miilor de jihadisti concentrati in aceasta zona, relateaza AFP preluata de Agerpres. 'Exista…

- Fostul premier belgian Guy Verhofstadt a anuntat duminica formarea unei noi miscari politice, alaturi de partidul presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, informeaza AFP preluat de agerpres.

- Le Monde a realizat o ancheta impreuna cu jurnalisti din Germania, Austria si Spania in arhipeleagul portughez din Atlanticul de Nord. Insula Madeira beneficiaza de 40 de ani de un regim fiscal avantajos. Micut teren al Europei pierdut in mijlocul Atlanticului, in largul coastelor marocane, insula…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat un nou inceput pentru proiectul european de aparare, susținand ca batranul continent nu ar trebui sa se bazeze pe SUA in privința securitații sale. Intr-un discurs adresat ambasadorilor francezi adunați la Paris, luni, Macron a spus ca ”depinde de noi…