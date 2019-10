Le Monde, despre Brexit: Să se termine acest foileton prost Piruete, rasturnari de situatie si dezastre de dimensiunea celui de la Trafalgar. În trei ani si jumatate, Brexit a dat nastere multor schimbari, în asa masura ca divortul dintre Regatul Unit si Uniunea Europeana oscileaza între vodevil si psihodrama. "Super Sâmbata" programata de Boris Johnson sâmbata, 19 octombrie, trebuia sa marcheze sfârsitul acestui interminabil si lamentabil foileton, scrie Le Monde, citat de Rador.



Dezbaterea parlamentara organizata de urgenta într-o sâmbata - pentru prima data de la razboiul Maldivelor în…

