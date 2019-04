Le Monde: Cum se votează în Europa? Toti europenii sunt invitati în luna mai sa îsi aleaga reprezentantii în Parlamentul UE. Dar nu vor vota cu totii în acelasi mod, scrie Le Monde, citat de Rador.

A fost nevoie sa asteptam anul 1979 pentru ca primele alegeri europene sa poata fi organizate. Înainte de aceasta, au existat deputati europeni, dar ei erau pur si simplu desemnati de parlamentele nationale.Totusi, imediat ce a fost creata, Comunitatea Economica Europeana (CEE) avea în statut existenta unor reprezentanti «care sa fie alesi prin sufragiu universal direct, potrivit unei proceduri… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O astfel de masura ar insemna ca Marea Britanie ar ramane fara comisar european pentru prima data din 1973. Oficialii europeni citați au informat ca solicitarea lui Emmanuel Macron ar urma sa fie facuta in cadrul summit-ului european referitor la Brexit, care va avea loc miercuri.Potrivit…

- Uniunea Europeana nu va fi pe termen lung "ostatic" in criza Brexit, a afirmat miercuri Emmanuel Macron, presedintele Frantei, somand Marea Britanie sa propuna o solutie privind iesirea ordonata din Uniunea Europeana pana pe 10 aprilie."Prioritatea noastra este buna functionare a Uniunii Europene…

- Alegerile europene risca sa se converteasca într-o confruntare între Franta si Germania. Noul sef al CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, a agitat spiritele într-o tribuna publicat pe 10 martie în ziarul de duminica "Welt am Sonntag". Eliminarea din Strasbourg a sediului…

- Comisarul european pentru buget si resurse umane, Günther Oettinger, a avertizat, marti, la Nueva Economía Fórum ca "stagnarea sau recesiunea în 2019-2020 nu este departe", daca se materializeaza incertitudinile geopolitice, cum ar fi tensiunea comerciala dintre SUA…

- "Daca premierul Theresa May va accepta propunerile laburiste si vom merge in Parlament, cred ca vom asigura o majoritate parlamentara. Dar am ajuns in stadiul in care spunem foarte clar ca oamenii s-au saturat de perspectiva producerii unui Brexit fara acord si ca aceasta ar fi catastrofala pentru…

- Chiar daca data efectiva a Brexitului, stabilita in prezent pentru 29 martie 2019 va fi extinsa, Regatul Unit tot va trebui sa participe la alegerile europarlamentare, in caz contrar alegatorii britanici ar putea pretinde ca nu li s-a respectat dreptul la vot, a declarat sambata o purtatoare de cuvant…

- Chiar daca data efectiva a Brexitului, stabilita în prezent pentru 29 martie 2019, va fi extinsa, Regatul Unit tot va trebui sa participe la alegerile europarlamentare, în caz contrar alegatorii britanici ar putea pretinde ca nu li s-a respectat dreptul la vot, a declarat sâmbata o…

- "Politica guvernului este aceea ca parasim Uniunea Europeana pe 29 martie. Dar UE va extinde articolul 50 numai daca in realitate este clar ca exista un plan care sa se indrepte catre convenirea unui acord'', a declarat May in parlamentul britanic, a doua zi dupa respingerea masiva de marti seara…