A explora fața ascunsa a Lunii necesita in esența sa dispui de un satelit releu și de voința politica de a reveni pe un astru pe care rivalul tau l-a parasit de peste patruzeci de ani. Asta nu constituie o realizare științifica remarcabila – chiar daca priceperea tehnica ceruta ramane notabila. In termeni de ambiție geopolitica, in schimb, este sigur un semnal, potrivit Le Monde , citat de Rador.