Stiri pe aceeasi tema

- Opozitia laburista britanica a anuntat luni ca guvernul condus de Theresa May ar putea face obiectul unor proceduri pentru ignorarea unei dispozitii a parlamentului dupa ce a publicat doar un rezumat al recomandarilor juridice referitoare la acordul cu Uniunea Europeana privind Brexit-ul, transmite…

- Premierul britanic Theresa May l-a numit vineri in functia de ministru pentru Brexit pe Stephen Barclay, dupa demisia de joi a lui Dominic Raab, care si-a declarat opozitia fata de acordul convenit cu Bruxellesul cu privire la iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmit agentiile internationale…

- Premierul britanic Theresa May l-a numit vineri in functia de ministru pentru Brexit pe Stephen Barclay, dupa demisia de joi a lui Dominic Raab, care si-a declarat opozitia fata de acordul convenit cu Bruxellesul cu privire la iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmit agentiile internationale…

- Premierul britanic Theresa May prezinta miercuri cabinetului sau un acord indelung negociat cu Uniunea Europeana privind Brexit-ul, in ceea ce ar putea fi un moment definitoriu pentru mandatul sau, dar si pentru iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din blocul comunitar, noteaza…

- ”Cateva progrese” au fost inregistrate cu Londra, in vederea evitarii impunerii unei frontiere in Irlanda dupa plecarea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), insa ele ”nu sunt suficiente” sa justifice un summit special in noiembrie, au declarat miercuri mai multe surse europene pentru AFP, potrivit…

- Marea Britanie ar urma sa ramana dupa Brexit intr-o uniune vamala temporara cu Uniunea Europeana, pentru a evita o 'frontiera dura' intre provincia Irlanda de Nord si Republica Irlanda, conform unui nou acord la care au ajuns Londra si Bruxelles-ul, a relatat duminica publicatia The Sunday…

- Cancelarul german a estimat miercuri ca posibilitatea unui compromis cu Londra privind o iesire organizata a Regatului Unit din Uniunea Europeana "exista in continuare", dar a avertizat ca Germania se pregateste si pentru o ruptura fara acord, potrivit Rador, care citeaza La Libre .

- Ministrii britanici pentru comert international, mediu si Brexit i-au transmis premierului Theresa May ca sunt ingrijorati de posibilitatea ca dupa iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana intreaga tara...