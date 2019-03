Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May va prezenta luni un plan de investitii in valoare de 1,6 miliarde de lire sterline pentru stimularea cresterii economice in comunitatile care sustin Brexit-ul, despre care ministrii afirma ca nu reprezinta o mita pentru a obtine sprijin in parlament pentru acordul ei…

- Votul britanic de plecare din Uniunea Europeana a generat deja o serie de costuri, indiferent de calea pe care Brexit va merge de aici: unele daune sunt tangibile, cum ar fi locuri de munca, investiții și capital, iar altele mai puțin tangibile, cum este influența pe plan internațional, potrivit…

- Cu doua luni inainte de Brexit, Theresa May a obtinut de la deputatii britanici un “mandat” pentru a redeschide negocierile cu Bruxellesul, dar UE a refuzat imediat, un dialog al surzilor cu rezultat incert, comenteaza AFP. “A negocia o asemenea schimbare nu va fi uşor. Aceasta…

- Guvernul britanic lanseaza luni o aplicatie pe telefonul mobil pe care rezidentii europeni instalati in Regatul Unit isi pot depune cerearea pentru a ramane in tara dupa Brexit, relateaza AFP. Aproximativ 3,5 milioane de cetateni europeni traiesc in prezent in Regatul Unit. Ei urmeaza…

- Mii de sarbi au manifestat sambata, 12 ianuarie, la Belgrad impotriva puterii președintelui Aleksandar Vucic, acuzat de autoritarism, un al șasea miting in tot atatea saptamani ale unei mobilizari care totuși nu pare sa sporeasca, relateaza Le Monde citat de Rador.

- Exista o probabilitate de 50% ca guvernul britanic sa dea inapoi in ce privește Brexit daca Parlamentul respinge acordul negociat cu Bruxellesul, potrivit ministrului britanic al comerțului. Ieșirea Regtului Unit din UE este progtamata pe 29 martie la miezul nopții, scrie Le Vif citat de Rador.

- Europenii care merg sa lucreze in Marea Britanie, dupa Brexit, vor fi tratați ca toți ceilalți lucratori veniți din orice alt colț al lumii, așadar vor avea nevoie de viza de lucru și de o oferta de angajare.

- Cu o suta de zile inainte de Brexit, programat pe 29 martie 2019, niciodata impasul nu a fost atat de evident ca acum. Saptamana nebuna care se incheie ar putea ramane in istorie ca cea in care procesul iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana – lovindu-se de realitate – a incetat sa fie inevitabil,…