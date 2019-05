Le Monde: Alegeri europene: apare o nouă lume politică Alegerile au confirmat disparitia clivajului stânga-dreapta în favoarea unui duel Macron-Le Pen, cu o participare în crestere si un avans al listelor pro-europene si ecologiste.



Pentru cei care se mai îndoiau, raspunsul alegatorilor francezi, duminica, 26 mai, a fost fara apel: o profunda recompunere politica este în curs în tara noastra, scrie Le Monde. Ea se refera atât la mizele, dominate de tripla criza de identitate, sociala si sciologica, cât si la structurile partizane: lumea veche se prabuseste, o alta apare, creând la fiecare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

