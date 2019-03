Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump revendica acum pentru el ceea ce a numit "cel mai prost slogan" al lui Hillary Clinton, relateaza DPA. La un miting de campanie care a avut loc luni la El Paso, in Texas, presedintele a folosit sloganul 'Mai puternici impreuna' ('Stronger Together')…

- Chiar daca, privind pe fereastra, ți se pare ca vara este atat de indepartata, o sa vezi ca aceste luni o sa treaca in zbor. Iar cand o sa vrei sa mergi la mare sau sa iți petreci un weekend la piscina, te vei uita in oglinda și te vei gandi ”daca incepeam sa lucrez la corpul meu inca de la inceputul…

- Toata spuma muzicii populare gorjenești a petrecut in acest weekend la nunta unei cunoscute interprete din Gorj. Cantareața de muzica populara originara din Danciulești s-a casatorit religios dupa 13 ani de relație. Marcela Fota și soțul ei se iubesc de aproape 13 ani și au impreuna un baiețel in varsta…

- In acest weekend, botoșanenii pot vizita Targul de Nunți de la Uvertura Mall. Printre expozanți il gasim și pe Alino Foto Studio, atelierul foto din Botoșani care ofera servicii foto-video de inalta calitate pentru viitorii miri.

- Regretatul Michael Jackson are trei copii, dintre care doi sunt proveniti din mariajul cu Deborah Jeanne Rowe, si unul adus pe lume gratie unei mame surogat. Cum arata, asadar, femeia care i-a adus pe lume pe Paris si Prince Jackson?

- Patru expozitii, una de arheologie si trei de arta, au fost vernisate la sediul Muzeului Judetean. Buzoienii sunt invitati sa le viziteze, mai ales ca sunt expuse obiecte descoperite de curand in șantierele arheologice, dar și opere de arta extrem de valoroase. Vizitatorii vor putea vedea, in premiera,…

- Gata cu vacantele de vis din Dubai, Maldive sau pe unde s-au mai perindat jucatorii Universitatii Craiova. De astazi, „leii“ intra in paine, avand de tras tare in perioada urmatoare de pregatire in care trebuie incarcate „bateriile“ astfel incat sa ...

- Prezent la Bistrița cu ocazia dezvelirii statuii domnitorului Petru Rareș, ministrul Apararii Naționale, Gabriel Leș, a declarat intr-o conferința de presa ca industria noastra de aparare nu este pregatita sa raspunda nevoilor armatei Romaniei pentru a fi compatibila cu toate armatele din structura…