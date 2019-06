Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane s-au adunat, sâmbata dupa-amiaza, la Paris si în alte orase din Franta pentru un nou protest al Miscarii "Vestele galbene", care denunta erodarea nivelului de trai, informeaza cotidianul Le Figaro si postul BFMTV, citate de Mediafax.Ministerul francez de…

- . Strasbourgul – capitala episodului de sambata, al 24-lea de la declanșarea mișcarii (corespondența din Strasbourg) Purtatorii «vestelor galbene» s-au mobilizat sambata din nou pentru a protesta fața de politica economica și sociala promovata de administrația Emmanuel Macron. Masurile anunțate de acesta…

- Franța a așteptat mai bine de o luna de zile pentru a raspunde argumentat acuzațiilor formulate de ONU privind reacțiile extrem de violente ale forțelor de ordine cu prilejul repetatelor manifestații organizate de mișcarea Vestele galbene. In luna martie, Michelle Bachelet, Inaltul Comisar al ONU pentru…

- Christophe Castaner, ministrul francez de Interne, a avertizat vineri ca ar putea exista violente la protestele „vestelor galbene” de sambata, scrie Reuters, potrivit news.ro.Citește și: Viorica Dancila arunca bomba! Da semnalul pentru candidatura lui Liviu Dragnea la prezidențiale Castaner…

- (corespondenta din Strasbourg) Sambata s-a consumat episodul 22 al mișcarii «Vestele galbene», declanșata in luna noiembrie anul trecut impotriva scaderii nivelului de trai in Franța, a politicii fiscale și chiar a politicii economice și sociale promovate de Emmanuel Macron personal. Daca la inceput…

- "Vestele galbene" s-au confruntat cu politia in orasul francez Toulouse sambata, scrie Reuters, potrivit news.ro.Politia din Toulouse a folosit gaze lacrimogene si a arestat mai multe persoane dupa ce cateva sute de manifestanti au inceput sa arunce cu obiecte, sa dea foccosurilor de gunoi…

- Ministerul francez de Interne a anuntat, sambata seara, ca 33.700 de “veste galbene” au protestat in Franta in a 20-a zi de manifestatii, un numar in scadere fata de saptamana trecuta, cand bilantul a fost de 40.500 de participanti, relateaza AFP potrivit news.ro.“Vestele galbene” contesta…

- Actul 18 al Vestelor galbene din Paris a însemnat sâmbata, 16 martie, revenirea violenței în timpul demonstrațiilor. Subliniind ca marea majoritate a protestatarilor erau pașnici, cotidianul madrilen "El Pais" se întreaba daca aceste incidente nu sunt "expresia…