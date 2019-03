Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a sustinut un spectacol incediar in cadrul galei „Premio Lo Nuestro” a Univision, Daddy Yankee este de neoprit – „Con Calma” feat. Snow, a devenit cea mai ascultata piesa, cu cel mai vizionat material video de pe YouTube. De asemenea, „Con Calma” este si cea mai difuzata piesa in 7 tari din…

- Liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, a declarat duminica ca se va întoarce acasa luni pentru a conduce noi proteste împotriva președintelui Nicolas Maduro, cu toate ca exista riscul ca autoritațile sa-l aresteze, dat fiind faptul ca a încalcat interdicția de calatorie când…

- Teoria psihologica populara poate fi formulata așa: o persoana minte atunci cand evita privirea, iși framanta mainile și se foiește pe scaun. Dead wrong! Aproape toata lumea, din Algeria in Argentina, din Germania pana in Pakistan sau Paraguay, crede in aceasta populara teorie. Cercetatorii au petrecut…

- Editia online a cotidianului L'Equipe a prezentat declaratiile Simonei Halep, prin care isi anunta dorinta de a castiga FedCup, comentand ca Franta a fost pusa astfel in garda, inaintea semifinalei cu Romania, din aprilie, relateaza News.ro.Citește și: Campionatul Mondial de fotbal ar putea…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat ca i-a scris papei Francisc pentru a-l ruga sa joace un rol de mediator in criza politica din tara sa, transmite luni dpa. 'I-am scris o scrisoare papei Francisc (...) spunand ca eu slujesc cauza lui Hristos', a afirmat Maduro pentru postul de stiri…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat ca i-a scris papei Francisc pentru a-l ruga sa joace un rol de mediator in criza politica din tara sa, transmite luni dpa. 'I-am scris o scrisoare papei Francisc (...) spunand ca eu slujesc cauza lui Hristos', a afirmat Maduro…

- Organizația non-profit Little Free Library incurajeaza dragostea fața de citit prin crearea unor mici librarii gratuite. Cea mai originala dintre toate a fost facuta de o familie din Ker-d’Alene, Idaho, America. Carțile ne imbogațesc și ne dezvolta imaginația și gandirea.

- Femeia acum in varsta de 45 de ani a fost gasita in urma unei operațiuni comune a poliției din Argentina și Bolivia, țara in care se afla. Nu sunt insa multe informații despre ce a facut in cele peste trei decenii in care a stat departe de familia sa.