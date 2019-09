Le Figaro: La sărbătorirea "Diadei", deziluzia și amărăciunea separatiștilor catalani În ciuda eșecului "declarației lor de independența", separatiștii s-au adunat la Barcelona. Independența, da, dar cum? Separatisti, cu siguranța, dar cu cine? Republica, desigur, dar pentru când? Independența catalana a mobilizat masele de activiști favorabili cauzei sale înca un an, fara a-și rezolva îndoielile. Dupa eșecul de facto al declarației de independența din toamna anului 2017, apoi arestarea principalilor lideri politici sau plecarea lor în strainatate pentru a fugi de acțiunea justiției spaniole, potrivit poliției municipale, 600.000 de persoane… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Peste 600.000 de oameni au marcat ieri la Barcelona ziua nationala a Cataloniei. Dupa un mars pasnic, cateva sute de persoane au demonstrat in fata parlamentului regional unde s-au inregistrat ciocniri cu fortele de ordine.

- Sute de mii de oameni s-au adunat în centrul Barcelonei pentru a participa la o manifestatie dedicata Zilei nationale a Cataloniei, cerând totdata independenta provinciei fata de Spania.

- Astazi, sute de mii de oameni s au adunat in centrul capitalei Spaniei, Barcelona, pentru a participa la o manifestatie dedicata Zilei nationale a Cataloniei, cerand totdata independenta provinciei fata de Spania, potrivit Associated Press.Politia din Barcelona a anuntat ca aproximativ 600.000 de oameni…

- Sute de mii de oameni s-au adunat miercuri in centrul Barcelonei pentru a participa la o manifestație dedicata Zilei naționale a Cataloniei, cerand totdata independența provinciei fața de Spania, potrivit Associated Press, anunța MEDIAFAX.Citește și: Anunț de ultima ora al Olguței Vasilescu:…

- Politia din Barcelona a anuntat ca aproximativ 600.000 de oameni din toate zonele regiuinii au participat la aceasta manifestatie. Sustinatorii miscarii secesioniste au venit inarmati cu steaguri si au purtat tricouri in culorile catalane. Diada sau Ziua nationala a Cataloniei, se sarbatoreste anual…

- Din 2012, separatistii organizeaza uriase manifestatii pe 11 septembrie, ziua 'Diada', sarbatoarea Cataloniei care comemoreaza caderea Barcelonei in 1714 in fata trupelor regelui Felipe al V-lea in Razboiul de Succesiune al Spaniei. Cu sloganul 'Obiectiv independenta', aceasta manifestatie, care…

