Le Figaro: In ce punct se afla Catalonia, la doua luni dupa alegeri?

- Presedintele Statelor Unite Donald Trump a sugerat, sambata noapte, ca FBI ar fi putut impiedica atacul armat comis intr-o scoala din Florida daca "nu pierdea atat de mult timp" cu investigatia privind presupusul amestec al Rusiei in alegeri, relateaza dpa duminica. "Foarte trist ca FBI a ratat toate…

- Astrologii spun ca persoanele nascute primavara sunt optimiste, iar cele nascute vara prefera stabilitatea. Persoanele nascute toamna sunt analitice, iar cele care vin pe lume iarna sunt norocoase.

- Federația Romana de Handbal i-a invitat pe membrii afiliați, cu o seara inainte de alegeri, la un dineu. Contracandidații actualului președinte, Alexandru Dedu, au atacat in termeni duri masura "populista" a FRH. ...

- Toti contribuabilii sunt asigurati din punct de vedere medical, da asigurari ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, referitor la Formularul 600. El subliniaza totodata ca, pana la 25 martie, la nivelul Guvernului, se va face un act normativ care va schimba mecanismul intr-unul foarte simplu.

- Seful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, le-a cerut separatistilor catalani sa desemneze un candidat care respecta legea pentru a conduce regiunea si a-l inlocui pe Carles Puigdemont, aflat in Belgia, pe numele caruia Spania a emis un mandat de arestare, potrivit gazetei belgiene Le Vif , citata de…

- Vicepreședintele ASF a precizat ca schimbarile vor fi atat din punct de vedere al business-ului, cat si din punct de vedere legislativ. Obiectivele ASF pentru 2018 Reprezentantul ASF a prezentat si cateva din obiectivele pe care institutia le are pentru anul 2018, care au in vedere…

- Amanarea dezbaterii pentru investitura separatistului Carles Puigdemont de catre Parlamentul catalan a dus la aparitia unor indoieli in tabara acestuia si la obstacole in calea revenirii lui la putere. Iata care sunt scenariile posibile in saptamanile urmatoare pentru Catalonia, care ramane fara guvern…

- Diviziunile din randurile separatistilor din Catalonia au iesit la lumina, marti, dupa decizia presedintelui parlamentului catalan, un separatist, de a intrerupe sedinta de investire a lui Carles Puigdemont, considerata ilegala de catre Curtea Constitutionala. "Sesiunea plenara de astazi (...) este…

- E din nou scandal intre primii doi oameni din statul roman. Dupa atacul dur al președintelui Klaus Iohannis la adresa coaliției, șeful statului a primit replica din partea șefului Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Liderul ALDE spune ca cei din coaliție nu se vor opri și ca vor continua schimbarea…

- Zeman, cunoscut pentru opiniile sale proruse si antimigratie, conduce cu 57,14% din voturi, devansandu-l pe academicianul proeuropean Drahos, care intruneste 42,58% din optiuni.Primele rezultate au venit mai ales din circumscriptii mai mici, unde Zeman a obtinut un scor mai bun decat Drahos…

- Administratia din Venezuela, afectata de o grava criza economica si sociala, a convocat marti alegeri prezidentiale anticipate in care va candida si presedintele in functie, Nicolas Maduro, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Anul 2018 este anul marilor provocari, atat profesionale, cat si personale, pentru diva Oana Zavoranu! Nonconformista vedeta este decisa sa devina mama, dar nu pe cale naturala, ci cu ajutorul unei mame purtatoare, asa cum a procedat si Kim Kardashian cu cel de-al treilea copil!

- Analistul politic Cristian Parvulescu considera ca desemnarea ca premier a Vioricai Dancila de catre presedintele Iohannis ar putea fi, din punct de vedere al intereselor sale, "o eroare", dar sustine ca seful statului a acceptat aceasta propunere de premier pentru ca a evaluat situatia ca fiind…

- Independentistii catalani au pus miercuri jaloanele unei noi investiri a liderului lor Carles Puigdemont, aflat in exil voluntar la Bruxelles, in cursul unei sedinte a Parlamentului care lasa sa se intrevada o noua confruntare cu guvernul central spaniol. La doua luni dupa criza politica fara precedent…

- Consiliul Elevilor anunta o noua serie de alegeri in singurul for reprezentativ al elevilor din judetul Suceava.Elevii care doresc sa devina lideri, sa reprezinte interesele colegilor lor si sa faca voluntariat in cea mai reprezentativa structura a elevilor din Romania, Consiliul Elevilor, au ...

- Printr-un verdict pronuntat luni, un tribunal din Barcelona a hotarat ca partidul fostilor presedinti nationalisti ai Cataloniei, Carles Puigdemont si Artur Mas, Convergenta Democratica din Catalonia (CDC), a fost finantat ilegal. Potrivit hotararii instantei, CDC a primit cel putin 6,6 milioane de…

- Fostul ministru Monica Macovei susține ca președintele Iohannis trebuie sa puna punct jocului lui Dragnea și sa propuna un premier care sa susțina anticorupția și care sa ceara Parlamentului sa respinga modificarea Codurilor penale, dezincriminarea unor infracțiuni sau vreo propunere de grațiere…

- Intrata in a 15-a saptamana ca lider al ierarhiei WTA, Simona Halep (26 de ani) a primit o lovitura teribila. Aflata la Melbourne, acolo unde participa la Australian Open, primul turneul de Mare Slem din acest an, constanteanca a patit-o pe plan financiar.

- O tanara la bustul gol l-a interpelat vineri dupa-amiaza pe presedintele la final de mandat Milos Zeman, care se pregatea sa voteze la scrutinul prezidential, si a strigat 'Zeman, tarfa lui Putin', relateaza AFP si Reuters. Imbracata doar cu o pereche de blugi, femeia a iesit dintr-un…

- Rafael Nadal, liderul mondial din ATP, pare ca și-a revenit in totalitate dupa accidentarea suferita la genunchi la finalul sezonului trecut. Alaturi de alte nume mari din circuit, precum Diokovici, Berdych sau retrasul Lleyton Hewitt, ibericul a participat in Australia la turneul demonstrativ "Tie-Break…

- Fostul sef al executivului catalan Artur Mas (2010-2016), figura de frunte a miscarii separatiste, si-a anuntat marti demisia de la conducerea Partidului Democrat European Catalan (PDeCAT, centru-dreapta), din care face parte succesorul sau la conducerea guvernului regional Carles Puigdemont, relateaza…

- Tot ce ai de facut este sa stii inaltimea pe care o ai si sa te uiti in dreapta pentru a vedea cate kilograme trebuie sa ai. Greutatea sanatoasa este un punct la care organismul se simte foarte bine. Daca veți trece de acest punct, atunci apar probleme de sanatate: dureri de inima, articulații,…

- Caixabank, Gas Natural and Banco Sabadell au fost printre primii jucatori mari din piata spaniola care au anuntat in timpul crizei politice din octombrie, care au anuntat ca isi vor muta birourile din regiunea de nord-est a Spaniei, potrivit Business Insider.

- Decizia liderului catalan privind revenirea lui in Spania este asteptata. Negocierile pentru reconstituirea majoritatii raman foarte discrete pana acum. Atat ERC cat si JxCat asteapta decizia lui Carles Puigdemont. Dar liderul independentist a intrat singur in capcana in aceasta chestiune prin promisiunea…

- O petitie satirica care propune ca o parte a Cataloniei, ramasa fidela Spaniei, sa faca secesiune fata de aceasta regiune separatista, sub numele de Tabarnia, facea furori marti pe retelele de socializare. Petitia, care a adunat peste 20.000 de semnaturi in trei zile, era marti unul din subiectele cele…

- Separatistii catalani dispun de o majoritate absoluta de 70 de mandate dupa numararea a 52% din voturile exprimate in alegerile regionale de joi, relateaza Le Figaro. Presedintele separatist catalan destituit Carles Puidgemont spune ca ”Republica catalana” a invins in alegerile regionale din Catalonia,…

- Emmanuel Macron respinge o eventuala recunoastere a Palestinei, subliniind ca un astfel de gest nu ar fi eficace, a subliniat presedintele Republicii in cadrul unei discutii cu Mahmud Abbas, presedintele Autoritatii Palestiniene, potrivit Rador care citeaza Le Figaro.

- Aproximativ cinci milioane si jumatate de catalani erau asteptati joi la urne pentru a-si alege reprezentantii in Parlamentul regional. Scrutinul reprezinta pentru Guvernul de la Madrid momentul care poate...

- Tehnicianul echipei Manchester City, Josep Guardiola, le-a cerut, vineri, autoritatilor spaniole sa tina cont de alegerile de joi din Catalonia, el precizand ca prin vot catalanii si-au afirmat identitatea.“Cel mai important este ca au votat multi oameni, cred ca peste 81 la suta. Acum restul…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat vineri la Parlament ca structurile MAI sunt profesioniste si nu considera, ca atare, ca politistii sunt incompetenti, el comentand astfel un mesaj publicat pe Facebook de ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, retras ulterior, din care reiesea…

- Premierul spaniol Mariano Rajoy a exclus vineri convocarea de alegeri nationale dupa ce separatistii catalani au castigat un vot regional, impiedicand incercarea sa de a solutiona cea mai grava criza politica care a afectat tara in ultimele decenii, relateaza Reuters.Rajoy mizase pe faptul…

- Puigdemont a facut aceasta propunere in timp ce vorbea cu reporterii de la Bruxelles, unde s-a refugiat dupa ce Guvernul Spaniei a dizolvat Guvernul si Parlamentul de la Barcelona, declarand referendumul de independenta ca fiind ilegal. "Sunt dispus sa ma intalnesc cu domnul Rajoy la Bruxelles…

- Separatistii si-au pastrat, in urma scrutinului regional desfasurat joi si dupa o campanie tensionata si o mobilizare istorica, majoritatea absoluta de care dispuneau in parlamentul catalan inainte de declaratia unilaterala de independenta fata de Spania cu doua luni inainte ce a provocat destituirea…

- Rezultate extrem de surprinzatoare in alegerile din Catalonia. Dupa numararea a 95% din voturi, formatiunile separatiste isi mentin, la limita, majoritatea in Parlamentul din Catalonia, insa un partid unionist a obtinut cele mai multe mandate, in urma scrutinului regional desfasurat joi, anunta mediafax.Citește…

- In Spania, se scrie joi un nou capitol din drama catalana . Alegatorii din Catalonia sunt chemati la urne sa-si aleaga parlamentarii. Sondajele arata insa ca scrutinul nu va spune clar in ce directie va merge regiunea care si-a declarat deja independenta in octombrie, si care se afla acum sub tutela…

- Catalanii sunt chemați astazi la urne pentru a alege un nou parlament local, care va avea misiunea de a pune punct crizei din regiune. Trei partide politice unioniste si trei secesioniste s-au inscris in cursa electorala.

- Aproximativ cinci milioane si jumatate de catalani sunt asteptati sa se prezinte joi la urne pentru a-si alege reprezentantii in Parlamentul regional, acest scrutin reprezentand pentru Guvernul de la Madrid momentul care poate pune capat crizei politice izbucnite in urma cu doua luni.

- 14 tari, printre care si Franta, au votat luni o rezolutie care condamna recunoasterea de catre americani a Ierusalimului drept capitala a Israelului. Washingtonul s-a opus cu veto si a denuntat o "insulta". Palestinienii au considerat "inacceptabil" acest veto, potrivit Rador care citeaza Le Figaro.

- Primul Ministru thailandez, Prayuth Chan-ocha, a declarat marți ca va da un ordin special prin care armata va avea puteri depline sa ridice interdicția cu privire la activitatea politica. Respectiva interdicție a intrat in vigoare dupa lovitura de stat din 2014, existand posibilitatea organizarii de…

- Diego Maradona ii spune lui Cristiano Ronaldo "sa inceteze cu aberațiile", dupa ce starul lui Real Madrid a declarat ca "este cel mai bun jucator din toate timpurile". Legendarul argentinian spune ca acest titlu i s-ar cuveni lui Di Stefano sau Johan Cruyff. ...

- Liderul fostului executiv regional catalan, Carles Puigdemont, fugit in Belgia impreuna cu patru dintre ministrii sai pentru a nu ajunge pe mana justitiei spaniole dupa ce Catalonia si-a autoproclamat independenta, a declarat marti la Bruxelles ca ar fi dispus 'sa-si asume riscul' de a reveni in…

- 'Parisul trebuie sa evalueze chiar astazi ceea ce se intampla in Corsica', a declarat autonomistul Gilles Simeoni, liderul listei 'Pe a Corsica' ('Pentru Corsica'), imediat dupa anunțarea rezultatului scrutinului. Cu un procent de 56,5% din voturi, coaliția formata intre susținatorii autonomiei și…

- Carles Puigdemont, presedintele catalan destituit, a participat sambata seara la emisiunea Nuit du Standaard. Cu aceasta ocazie, el a fost chestionat de mai multi jurnalisti cu privire la situatia actuala din Catalonia. "Ce s-ar schimba concret pentru cetatenii catalani in cazul in care regiunea ar…

- Partidele independentiste catalane care au incercat sa faca secesiune de Spania ar pierde majoritatea absoluta a mandatelor din parlamentul regional la alegerile din 21 decembrie, potrivit unui sondaj realizat pe un mare esantion si dat publicitatii luni, potrivit Rador care citeaza Le Soir.

- Carles Puigdemont si fostii ministri din Executivul catalan pe numele carora au fost emise mandate europene de arestare, vor ramane in Belgia cel putin pana la 21 decembrie, data la care sunt programate alegerile regionale din Catalonia, a anuntat avocatul Jaume Alonso-Cuevillas, conform eldiario.es,…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a pronuntat sambata impotriva organizarii de noi alegeri legislative ca urmare a esecului negocierilor pentru formarea unei coalitii de guvernare si a afirmat ca-si doreste formarea „foarte rapida“ a unui executiv, intrucat Europa are nevoie de o Germaniei puternica.

- Partidul separatist al presedintelui catalan destituit de Madrid, Carles Puigdemont, ia in calcul negocierea cu statul spaniol, renuntand la o ruptura unilaterala, a declarat joi coordonatoarea sa generala, potrivit ziarului belgian Le Soir , citat de Rador.