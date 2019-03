Le Figaro: Eșecul summitului de la Hanoi: Phenianul contrazice versiunea Washingtonului În timpul unei conferința de presa foarte rare, seful diplomatiei nord-coreene a declarat, vineri, ca Phenianul a cerut o ridicare parțiala a sancțiunilor, și nu totala, așa cum afirmase Donald Trump cu o zi înainte. Dar dialogul nu este întrerupt și Coreea de Sud îsi ofera ajutorul, relateaza Le Figaro citat de Rador.



Washingtonul și Phenianul ramân pe poziții dupa summitul de la Hanoi, care s-a încheiat fara acord. Vineri, Coreea de Nord a negat ca se afla la originea acestui eșec, așa cum a lasat sa se înteleaga președintele american Donald…

